Выручка Celgene выросла на 15% по итогам II квартала 2019 г.

Существенный рост продаж компании Celgene («Селджен») наглядно демонстрирует, чего можно достичь при одобрении FDA буквально пары новых препаратов: «зеленый свет», который регулятор дал препаратам Revlimid (леналидомид) и Pomalyst (помалидомид) в составе трехкомпонентных схем лечения множественной миеломы, обеспечил увеличение выручки до 4,40 млрд долл. (+15%), сообщает FiercePharma.

Продажи Revlimid выросли на 11% –до 2,73 млрд долл. после регистрации его применения в комбинации с Velcade (бортезомиб) компании Takeda («Такеда») и dexamethasone у нелеченых пациентов с множественной миеломой. Продажи Pomalyst (в Европе продается под торговым наименованием Imnovid) взлетели на 22% – до 619 млн долл. после одобрения его применения в терапии 2-й линии в комбинации с Velcade и дексаметазон при множественной миеломе.

В целом в Celgene прогнозируют общую выручку в размере 17,2–17,4 млрд долл. по итогам 2019 г.

Закрытие сделки слияния между Celgene и Bristol-Myers Squibb («Бристол-Майерс Сквибб»; BMS) ожидается в конце 2019 – начале 2020 г., что повлияет на дальнейшие финансовые результаты. BMS в качестве объединенной компании добавит в свой портфель препараты с хорошим потенциалом дальнейшего роста продаж, хотя, по мнению некоторых аналитиков, ей придется расстаться с частью текущих активов.

Татьяна Кублицкая

pharmvestnik