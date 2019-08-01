Eli Lilly повысила прогноз прибыли

Выручка Eli Lilly («Эли Лилли») во втором квартале выросла на 0,9% до 5,64 млрд долл. США, превысив оценки Уолл-стрит в 5,59 млрд долл., сообщает Reuters.

Прибыль компании составила 1,23 млрд долл., в прошлом году за аналогичный период компания получила убыток в размере 260 млн долл.

Lilly повысила прогноз прибыли за 2019 г. на 7 центов до 5,67-5,77 за акцию. Компания рассчитывает на новые препараты, которые она выводит.

Также Eli Lilly объявила результаты клинического исследования (КИ) III фазы MONARCH 2, согласно которым препарат Verzenio (абемациклиб) в комбинации с Faslodex (fulvestrant) компании AstraZeneca («АстраЗенека») существенно увеличивает общую выживаемость (ОВ) у женщин с HR-положительным, HER2-отрицательным распространенным или метастатическим раком молочной железы (РМЖ), ранее получавших гормонотерапию, сообщает FirstWordPharma.

Verzenio в настоящее время одобрен для применения в комбинации с Faslodex у взрослых с HR-положительным, HER2-отрицательным РМЖ при прогрессировании заболевания после гормонотерапии, а также в качестве монотерапии у пациентов, ранее получавших гормонотерапию и химиотерапию после развития метастазов.

Препарат был одобрен на основании данных КИ III фазы MONARCH 2, согласно которым Verzenio в комбинации с Faslodex существенно увеличивает выживаемость без прогрессирования: медиана увеличения составляет 16,4 мес. по сравнению с 9,3 мес. при монотерапии препаратом Faslodex.

Продажи Verzenio во втором квартале достигли 133,9 млн долл., что существенно выше показателя в 57,7 млн долл. за аналогичный период прошлого года.

Татьяна Кублицкая

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