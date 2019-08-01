Удорожание терапии онкологических заболеваний неизбежно

70% россиян считают лечение рака легкого слишком дорогим и недоступным для тех, кто в нем нуждается. При этом 52% никогда не слышали и не знают об иммунотерапии – новейшем эффективном методе лечения онкологических заболеваний.

Эти данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения на пресс-конференции, приуроченной к Всемирному дню борьбы с раком легкого, представил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

На сегодняшний день экономическое бремя рака легкого оценивается в 14,7 млрд рублей в год, сообщил гендиректор ФГБУ «Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Минздрава РФ Виталий Омельяновский. При этом в структуре прямых затрат льготное лекарственное обеспечение составляет порядка 20% от общего объема стационарной помощи.

«Система будет экономить, когда мы научимся выявлять заболевания на 1-2 стадии», — подчеркнул он.

Каждый второй пациент с раком легкого умирает в первый год после постановки диагноза, отметил заместитель директора по научной работе, директор НИИ экспериментальной диагностики и терапии опухолей ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Блохина» Минздрава России Константин Лактионов.

До недавнего времени возможность лечения рака легкого на поздних стадиях органичивалась химиотерапией, имеющей невысокую эффективность, и таргентной терапией, которая может быть назначена не более 30% пациентов, добавил он. Сегодня в России, как и во всем мире, стала также доступна иммунотерапия. По данным, приведенным профессором Лактионовым, эти препараты позволяют значительно продлить жизнь при распространении рака легкого – в отдельных группах каждый третий пациент получает возможность прожить пять лет и более.

«Химиотерапия – это краткосрочный эффект, таргентная терапия – хронизация болезни, иммунотерапия – надежда на выздоровление», — резюмировал он.

При этом иммунотерапия обходится дороже, чем любая стандартная цитотоксическая терапия. Тенденции в затратах на лечение онкологических заболеваний прокомментировал Виталий Омельяновский. По его словам, несмотря на то, что «раньше химиотерапия стоила копейки, но рынок был колоссальный» за счет огромного количество пациентов, которые получали эти препараты.

«Теперь, когда мы идем на таргенты, на иммунологию, там количество больных минимально (показания к иммунотерапии имеют 10-15% больных с раком легкого – ред.), — рассказал он. – Соответственно, рынок препаратов уменьшается в 10 раз, и фармкомпании, чтобы вернуть вложенные деньги, будут повышать цены. Это сегодняшний тренд – приход этих препаратов открыл ящик Пандоры. Только через 5-7 лет, с появлением дженериков, можно рассчитывать на некоторое снижение стоимости современной терапии».

Вместе с тем, с внедрением персонифицированного подхода, значительно увеличится и эффективность лекарств, заключил Виталий Омельяновский.

Фото: Олег Кирюшкин

Сергей Рякин

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