«Новамедика Иннотех» может получить от ФРП 8,5 млн рублей на маркировку

Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил 7 проектов в Москве, Иркутской области, Пермском крае и Республике Марий Эл. Общая сумма займов ФРП превысит 977 млн руб., а общая стоимость реализации проектов – 2,2 млрд руб.

В частности, предприятие «Новамедика Иннотех» из Москвы получило одобрение займа на 8,5 млн руб. по специализированной программе «Маркировка лекарственных средств».

В рамках этой программы можно получить заем на сумму от 5 до 50 млн руб. сроком до 2 лет, процентная ставка 1%. Займы предоставляются на целевую закупку специального оборудования. Погашение основного долга начинается со второго года пользования займом. Единственным доступным видом обеспечения является банковская гарантия.

Прежде чем ФРП предоставит льготные займы, с компаниями должны быть подписаны договоры, фиксирующие обязательства сторон.

Елена Сидорова

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