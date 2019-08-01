Минфин: перечень медицинских товаров со ставкой НДС 10% нужно актуализировать

Минфин разработал поправки в постановление Правительства РФ от 15.09.2008 г. № 688 «Об утверждении перечней кодов медицинских товаров, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10 процентов».

Необходимость разработки документа обусловлена тем, что в перечнях кодов медицинских товаров в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности и единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ЕАЭС), облагаемых НДС по налоговой ставке 10% при их реализации и при ввозе в РФ, отсутствуют отдельные позиции. Кроме того, наименования отдельных позиций не соответствуют наименованиям, приведенным в единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности ЕАЭС. Также это поможет прекратить «неправомерное применение ставки НДС в размере 10% в отношении лекарственных средств и медицинских изделий, коды которых отсутствуют в соответствующих разделах перечней», указано в материалах к проекту постановления.

Общественное обсуждение проекта проводится на сайте regulation.gov.ru до 21 августа 2019 г.

Елена Сидорова

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