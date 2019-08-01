Bayer объявил об увеличении квартального объема продаж и уменьшении чистой прибыли

Операционные результаты Bayer (Байер») во втором квартале 2019 года соответствуют заявленным планам. Об этом, предоставляя полугодовой финансовый отчет, заявил председатель правления концерна Вернер Бауманн (Werner Baumann).

Продажи концерна во втором квартале 2019 года выросли на 0,9% (с учетом колебаний курсов валют, приобретения и продажи активов) до 11,485 млрд евро.

По данным отчетности, продажи демонстрируют существенный рост на уровне 21,1 %. Показатель EBITDA (без учета особых статей) увеличился на 24,7% и составил 2,927 млрд евро. Вследствие отрицательного влияния изменений валютного курса, возникавшего главным образом из-за хеджирования, прибыль снизилась на 59 млн евро по сравнению с предыдущим годом, указывается в отчете. Показатель EBIT снизился на 31,2% и составил 926 млн евро за вычетом особых платежей в объеме 859 млн евро (2-й квартал 2018 года: 362 млн евро). Особые платежи в основном включали убытки от обесценения в связи с согласованным выходом из Dr. Scholl’s™ и расходы, связанные с заявленными мерами по реструктуризации.

Чистая прибыль снизилась на 49,1 % и составила 404 млн евро. Чистая прибыль на одну акцию от непрерывной операционной деятельности, напротив, возросла на 5,9 % до 1,62 евро. Свободный денежный поток составил 751 млн евро, снизившись на 60,8 процента. Столь значительное снижение в Bayer связывают с сезонностью недавно приобретенного бизнеса Crop Science. Поскольку сделка была совершена в июне 2018 г., значительный отток денежных средств в апреле и мае 2018 года не учитывался. Чистая финансовая задолженность на 30 июня 2019 г. выросла до 38,808 млрд евро, увеличившись на 5,6% по сравнению с 31 марта 2019 г., в основном за счет выплаты дивидендов.

Продажи направления рецептурных препаратов (дивизион Pharmaceuticals) выросли на 3,9 % до 4,422 млрд евро.

Продажи направления безрецептурных препаратов (дивизиона Consumer Health) выросли на 2,1 % и составили 1,442 млрд евро.

В 2019 году Bayer прогнозирует объем продаж концерна на уровне около 46 млрд евро на основе валютных курсов 2018 года, что соответствует увеличению примерно на 4% (с учетом колебаний курсов валют, приобретения и продажи активов).

Bayer рассчитывает повысить EBITDA с учетом курсовых разниц, без учета особых статей, примерно до 12,2 млрд евро, в то время как рост чистой прибыли на акцию прогнозируется на уровне примерно 6,80 евро, в соответствии с курсом валют 2018 г. Данные целевые показатели не учитывают планы по выходу из концерна бизнес-юнита Animal Health и продажи брендов Coppertone™ и Dr. Scholl’s™, подразделения Consumer Health, а также запланированной продажи 60% акций немецкого поставщика услуг Currenta.

Сергей Рякин

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