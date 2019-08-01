УК медкластера на острове Русский потребует более 500 млн рублей инвестиций

Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики представило проект поправок в ФЗ №160 от 29 июня 2015 года «О международном медицинском кластере»: предлагается регламентировать деятельность управляющей компании такого объекта, планируемого к созданию на острове Русском. Организация такой компании обойдется федеральному бюджету в 20 млн рублей, а на ее деятельность до 2025 года будет направлено 497,9 млн рублей.

О планах создания в Приморском крае международного медицинского кластера, аналогичного московскому, Минвостокразвития заявило в январе 2018 года. Тогда были разработаны первые поправки к 160-ФЗ. Предполагалось, что кластер включит «лечебные, научные и образовательные направления деятельности». Согласно распоряжению Правительства РФ №1134-р от 28 сентября 2018 года, посвященному концепции развития острова Русский, кластер расположится на территории «технико-внедренческого парка» общей площадью более 80 тысяч кв. м.

«Мы надеемся, что к Восточному экономическому форуму закон о подмосковном медицинском кластере будет распространен на остров Русский», – говорил в июне 2018 года гендиректор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов. Форум прошел 11–13 сентября 2018 года, но пока дальневосточный кластер только обретает нормативно-правовой контур.

Теперь Минвостокразвития предлагает направить с 2019 по 2025 год на финансовое обеспечение деятельности управляющей компании кластера 497,9 млн рублей. Еще 5 млн рублей потребуется на разработку концепции международного медицинского кластера. Все средства будут направлены из федерального бюджета по госпрограмме «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». Финансовое обеспечение, помимо федбюджета, также будет осуществляться за счет собственных средств компании и из иных источников.

«Не предполагается освобождение участников проекта от обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость (НДС), в связи с чем отсутствует информация о выпадающих доходах федерального бюджета и источниках их компенсации», – говорится в тексте проекта. В московском ММК некоторые налоговые льготы имеются: с 1 января 2018 года Мосгордума на 10 лет освободила располагающуюся на территории медкластера в «Сколково» недвижимость от налога на имущество, а партнеры ММК получили льготы по налогу на транспорт.

Авторы проекта отмечают, что управляющая компания кластера должна быть представлена российским юридическим лицом, созданным «в организационно-правовой форме фонда» (как и в московском ММК). Регламентировать положение о наблюдательном совете управляющей компании, а также назначать генерального директора будет Правительство РФ, тогда как в столичном ММК этим занимаются власти города и Московской области. Проект планировки территории, согласно документу, будет разрабатываться самой управляющей компанией, а утверждать их будет Минвостокразвития.

Общественное обсуждение проекта продлится до 20 августа 2019 года.

В июне 2019 года с инициативой создания международного медицинского кластера в Республике Татарстан выступили депутаты регионального Госсовета. По мнению министра промышленности и торговли Татарстана Альберта Каримова, это позволило бы расширить перечень медицинских услуг и увеличить доходы от медтуризма, привлечь дополнительные инвестиции в экономику республики, получить доступ к лучшим медицинским практикам.

Источник: Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

Фото: kurile.ru

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