Сеченовский университет будет готовить специалистов фарминдустрии к маркировке лекарств

Первый в России Учебный демонстрационный центр оборудования, технологий цифровой маркировки и оборота маркированных лекарственных препаратов открывается на базе Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета.

Создаваемый Центр будет осуществлять практическую подготовку кадров фармацевтической отрасли для эффективной работы в среде цифровой маркировки. Для этого разработаны программы повышения квалификации и прохождение интенсивной практики на передовом оборудовании.

Обучение будет проводиться совместно с Независимым центром компетенций в области цифровой маркировки и систем прослеживания Track&TraceEducationalCenter. Учебные материалы подготовлены при методологической поддержке оператора национальной маркировки – Центра развития перспективных технологий. В программе подготовки специалистов в Учебном демонстрационном центре Track&Trace Сеченовского университета планируется задействовать лучших преподавателей и опытных инструкторов от ведущих компаний-поставщиков оборудования и технологий для маркировки и мониторинга движения лекарственных препаратов.

«В разработке курсов для аптечных и медицинских учреждений экспертами Track&Trace Educational Center использованы приемы и методики, полученные в результате успешно реализованного в июне 2019 года проекта по валидации Нижегородской области на готовность аптечных и медицинских учреждений к обороту маркированных лекарственных препаратов», – отметил генеральный директор Track&Trace Владимир Плохих.

Обучение слушателей в учебном демонстрационном центре начнется в ближайшие месяцы. Планируется, что среди слушателей Центра будут не только специалисты фармацевтических производств, но и сотрудники медицинских и фармацевтических компаний, задействованных в процессе оборота маркированных лекарственных препаратов. После введения обязательной маркировки с 1 января 2020 г. Центр планирует оказывать участникам фармацевтического рынка консультационную поддержу и практическую помощь.

Источник: sechenov.ru

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