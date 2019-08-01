Суд приговорил Сергея Шатило к 3,5 года лишения свободы за попытку организации картеля

Самарский районный суд вынес приговор совладельцу самарской компании «СМТ» Сергею Шатило, признав его виновным в ограничении конкуренции и покушении на создание картеля при розыгрыше аукциона на техобслуживание медтехники в 22 больницах на 728 млн рублей и назначив ему наказание в виде 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. При этом суд снял с Шатило обвинения в коммерческом подкупе (ст. 204 УК РФ), посчитав их несостоятельными.

Бывший замминистра здравоохранения Самарской области Альберт Навасардян был приговорен к трем годам заключения в колонии общего режима с запретом занимать руководящие должности в течение двух лет.

Экс-чиновник регионального Минздрава Максим Колобов и заместитель Шатило в компании «СМТ» Алексей Санкеев получили по 2,5 года условно, старший инженер «СМТ» Алексей Бондаренок, руководитель операционного подразделения ООО «ДжиИ Хэлскеа» в России и СНГ Наталья Середавина и специалист по работе со стратегическими клиентами «ДжиИ Хэлскеа» Елена Львова – по два года условно.

Вынесенный вердикт пока не вступил в законную силу: обвиняемые имеют право подать апелляционную жалобу на приговор.

Сергей Шатило свою вину не признал. В своем последнем слове он заявил, что «СМТ» всегда работала на рынке честно, только с оригинальными производителями и запчастями, и связал уголовное преследование с попыткой отобрать у его компании концессию по организации «Клиники сердца». «Руками наших доблестных правоохранительных органов, прокуратуры некие злоумышленники хотят решить свои корыстные интересы. <…> Своей вины я не то что признаю, ее и нет. Прошу оправдать не только меня, но и всех», – заявил Шатило, пообещав, в случае вынесения обвинительного приговора, добиваться правды «до самого конца».

История началась весной 2016 года, когда компания «СМТ» выиграла контракт на техобслуживание и ремонт томографов в 22 самарских больницах на общую сумму 728 млн рублей. Стоимость запчастей, необходимых для обслуживаемого оборудования, согласно конкурсной документации, превысила 4 млрд рублей.

Через месяц после победы в офис «СМТ» и областной Минздрав нагрянули с обысками сотрудники Следственного комитета РФ по Самарской области. Следователи объявили Сергея Шатило, его заместителя Алексея Санкеева и бывшего замминистра здравоохранения региона Альберта Навасардяна подозреваемыми по двум уголовным делам – по п. «а» ч. 2 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп) и по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Помимо них, по делу проходили старший инженер сервисного отдела «СМТ» Алексей Бондаренок, гендиректор сервиса «ДжиИ Хэлскеа» в России и СНГ Наталья Середавина, специалист по работе со стратегическими клиентами «ДжиИ Хэлскеа» Елена Львова и руководитель управления организации обеспечения медтехникой областного Минздрава Максим Колобов.

После этого к делу подключилось УФАС, установившее, что перед проведением конкурса «СМТ» заключила сговор с конкурентами ООО «ЦЭХ-Здоровье» и ООО «Медсимвол», хозяйствующим субъектом ООО «ДжиИ Хэлскеа», организатором торгов ГБУЗ «СОКБ им. В.Д. Середавина», а также с Минздравом Самарской области, причем переговоры между «СМТ» и «ЦЭХ-Здоровье» организовал Минздрав Самарской области.

«СМТ» пыталась обжаловать решение УФАС, однако сначала проиграла апелляцию, а в марте 2019 года Верховный суд отказался передавать кассационную жалобу для рассмотрения в коллегию по судебно-экономическим спорам.

Рассмотрение уголовного дела проходило в Самарском районном суде с августа 2018 года.

В ходе прений прокурор запросил для Сергея Шатило наказание в виде четырех лет лишения свободы и штрафа в 1 млн рублей, его заместителю Алексею Санкееву – 3,5 года года со штрафом 600 тысяч рублей. Бывшему замминистра здравоохранения Самарской области Альберту Навасардяну гособвинение просило назначить четыре года колонии с запретом на два года занимать руководящие должности в госучреждениях, еще одному экс-чиновнику Минздрава Максиму Колобову – 2,5 года лишения свободы.

Руководителю операционного подразделения ООО «ДжиИ Хэлскеа» в России и СНГ Наталье Середавиной обвинение просило назначить три года колонии со штрафом 1 млн рублей, старшему инженеру «СМТ» Алексею Бондаренку и специалисту по работе со стратегическими клиентами «ДжиИ Хэлскеа» Елене Львовой – по три года условно с испытательным сроком еще на три года.

Из-за череды арбитражных и уголовных дел на четыре года затянулось строительство кардиоцентра «Клиника сердца», инвестором которого выступала «СМТ»: кредитные обязательства автора и главного оператора проекта превысили 1 млрд рублей, а в отношении компании была инициирована процедура банкротства.

В декабре 2018 года правительство Самарской области подало иск о расторжении концессионного соглашения, спустя полгода Арбитражный суд Самарской области удовлетворил это требование, а ФАС постфактум признала соглашение антиконкурентным.

Фото: zasekin.ru

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