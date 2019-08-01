Производитель оптики EssilorLuxottica приобретает ритейлера GrandVision за 7,2 млрд евро

Крупнейший в мире производитель очковой оптики EssilorLuxottica 31 июля анонсировал покупку 77% акций розничной сети GrandVision за 7,2 млрд евро. За счет сделки розничная сеть EssilorLuxottica вырастет на 7 тысяч торговых точек, расположенных в более чем 40 странах мира. В России GrandVision представлен сетью оптик «Линзмастер».

Сделка, одобренная советом директоров GrandVision, будет оплачена наличными по цене 28 евро за акцию, а закрыть ее планируется в течение двух лет. Затем будет сделано предложение о покупке оставшегося пакета акций.

В EssilorLuxottica рассчитывают, что благодаря сделке выручка вырастет на 3,7 млрд евро в год. В 2018 году оборот компании составил 8,9 млрд евро, чистая прибыль – 900 млн евро.

EssilorLuxottica – французско-итальянская компания, образованая в 2018 году после сделки объемом 22,8 млрд евро. Объединенной компании принадлежат такие бренды, как Ray-Ban, Oakley, Emporio Armani, Prada, Tiffany.

GrandVision – глобальная розничная оптическая сеть. В компании работают 37 тысяч сотрудников. Консолидированные продажи в 2018 году составили 3,7 млрд евро, чистая прибыль – 237,3 млн евро. GrandVision присутствует и в России – с 2013 года владеет салонами оптики «Линзмастер». Подробно о том, как появилась эта сеть и чем привлекла иностранного инвестора, читайте в интервью основателя «Линзмастера» Ариана Аликхани.

Источник: Bloomberg

Фото: wsj.com

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