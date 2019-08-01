Бывший владелец бренда «Аквалор» требует с «Нижфарма» 1,84 млрд рублей

Канадский производитель БАДов «Фармамед» 30 июля 2019 года подал в Арбитражный суд Москвы иск к «Нижфарму» (входит в холдинг Stada CIS) на 1,84 млрд рублей. Суть требований в материалах суда пока не раскрывается, стороны спора от комментариев Vademecum воздержались.

«Фармамед» и кипрская Butterwood Holdings Ltd в 2013 году продали «Нижфарму» права на линейку зарегистрированных в качестве медизделий средств от насморка и боли в горле на основе морской воды «Аквалор».

Сумма компенсации составила тогда 131 млн евро, 83% из них должны были быть выплачены сразу после закрытия сделки, остальные 17% – после выполнения определенных условий в течение года. «Нижфарму» перешли права на распространение портфеля бренда «Аквалор» в России, состоящего тогда из десяти безрецептурных продуктов. Сделка должна была завершиться в первом квартале 2014 года.

Stada Arzneimittel AG – немецкий производитель дженериков и безрецептурных препаратов. В России в портфеле Stada – более 150 наименований лекарств. Продажи группы в 2018 году составили 2,33 млрд евро (164,7 млрд рублей), чистая прибыль – 306,9 млн евро (21,7 млрд рублей).

«Фармамед» – канадская компания, специализирующаяся на производстве БАДов и имеющая в портфеле более 70 продуктов (Lady’s formula, Man’s formula, Фитомуцил). Финансовые показатели не раскрываются.

Источник: Арбитражный суд Москвы

Фото: stada.ru

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