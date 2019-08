FDA одобрило нестероидный ингибитор андрогеновых рецепторов даролутамид Орфанные заболевания в фокусе российских фармпроизводителей » Pfizer объявил о закрытии сделки по приобретению Array BioPharma Pfizer Inc. объявила об успешном завершении сделки по приобретению Array BioPharma Inc., которая специализируется на разработке лекарственных средств против рака. Ожидается, что приобретение Array BioPharma позволит Pfizer укрепить инновационное направление биофармацевтики и поспособствует ускорению роста в долгосрочной перспективе. Напомним, что по условиям соглашения Pfizer заплатит за каждую акцию Array 48 долларов. Общая стоимость сделки, расчет по которой будет осуществлен в денежных средствах, составляет примерно 11,4 миллиарда долларов. Pfizer финансирует сделку с помощью имеющихся собственных и заемных средств. «Мы гордимся тем, что можем привнести в Pfizer исключительный научный потенциал и широкую линейку препаратов Array, — отметил Микаэл Долстен, главный научный сотрудник Pfizer и президент по международным исследованиям, разработкам и медицине. — В сочетании со значительными возможностями Pfizer в области научных исследований и разработок, данная сделка расширит наш потенциал при внедрении передовых научных исследований на практике с целью изменить жизнь пациентов в лучшую сторону». Pfizer планирует сохранить филиалы Array в Кембридже (штат Массачусетс), Моррисвилле (Северная Каролина), а также в Боулдере (штат Колорадо), которые войдут в состав онкологического подразделения Pfizer, наряду с филиалами в Ла-Джолла (Калифорния) и Перл-Ривер (Нью-Йорк). Pfizer Inc. была основана в США в 1849 году, в настоящее время является одним из мировых лидеров фармацевтической отрасли. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке, главный исследовательский центр – в Гротоне, штат Коннектикут. gmpnews