В Кыргызстане антибиотики будут выписываться только по электронным рецептам

В Кыргызстане антибиотики будут выписываться только по электронным рецептам. Об этом сообщила глава Всемирной организации здравоохранения в Кыргызстане Назира Артыкова.

По ее словам, внедрение новой электронной системы по выписке антибиотиков, прежде всего, предотвратит бесконтрольное использование антибиотиков.

«Как всем известно, мы сейчас совместно с продовольственной программой ООН боремся с антимикробной резистентностью. Бесконтрольное назначение антибиотиков вызывает антимикробную резистентность у человека и в последующем другие антибиотики становятся не эффективными. Самое главное, что антибиотики будут под контролем и также это будет экономично для пациента и системы здравоохранения», — сказала Артыкова.

По ее данным, систему начнут внедрять в 2020 году пилотным проектом и после тестирования по всей республике.

В свою очередь глава Фонда медицинского страхования (ФОМС) Элнура Боронбаева отметила, что данная система реализоваться в рамках компонента Национальной базы данных лекарственных средств и медизделий.

«Пациент, которому врач прописал антибиотики, должен будет предоставить аптекарю биометрический паспорт, где в чипе будет полная информацию какой врач, когда и какую именно дозу антибиотиков прописал. Фармацевт будет отпускать препараты пациентом только по средствам этой системы», — сообщила Боронбаева.

kabar.kg