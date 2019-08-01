Татьяна Шукурова: Необходимо поддержать закон о порядке взаимозаменяемости лекарственных препаратов

Председатель комитета по здравоохранению Законодательного собрания Оренбургской области Татьяна Шукурова считает важным поддержать федеральный законопроект о порядке определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов.

Принятие этого документа позволит четко определить понятия оригинального и фармацевтически эквивалентных лекарственных препаратов, уточнить понятия референтного, воспроизведенного, взаимозаменяемого лекарства. Перечень взаимозаменяемых препаратов будет регулярно обновляться и размещаться в интернете, – сказала Шукурова.

По ее словам, эта процедура позволит внести ясность между понятиями оригинального лекарства и аналога, а также поможет в работе практикующим врачам и даст необходимую информацию гражданам о лекарственных средствах.

Напомним, в июне на заседании правительства РФ было принято решение об одобрении проекта федерального закона, касающегося четкого регламентирования порядка определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского применения, и внесении его в Госдуму. Согласно документу, держатель или владелец регистрационного удостоверения лекарственного препарата должен подать заявление о внесении изменений в инструкцию по применению лекарственного препарата и информацию о полученных новых подтвержденных данных о побочных действиях, нежелательных реакциях при его применении, в течение 40 рабочих дней.

Кроме того, при формировании отпускных цен на жизненно необходимые лекарства, исполнительная власть регионов будет вправе устанавливать предельные размеры оптовых и розничных надбавок к отпускным ценам.

ria56.ru