В Краснодарском крае выявили любимые аптечными наркоманами препараты с признаками контрафакта

В Краснодарском крае прошли полицейские рейды по местам, где беспрепятственно можно было приобрести лекарственные препараты, популярные среди наркоманов. Одни торговые точки работали под вывеской «аптека», хотя таковыми не являлись. Другие торговали таблетками с признаками контрафакта. Возбуждены дела об административных правонарушениях.

Всего в ходе рейдов в нескольких городах Краснодарского края полицейские изъяли порядка 2 тыс. таблеток «Лирики», а также более 30 флаконов «Тропикамида» и свыше 150 капсул «Прегабалина». Все они отпускались желающим без предъявления рецепта врача. При этом в ряде аптечных организаций отсутствовали соответствующие лицензии. Другие и вовсе аптеками не являлись – торговлю в них вело физическое лицо, даже не зарегистрированное в качестве ИП.

Также из обращения выведены перечисленные препараты ввиду того, что они обладают признаками контрафакта. Теперь виновным грозит административная ответственность. Напомним, что в июле Арбитражный суд Краснодарского края уже наложил штраф в полмиллиона рублей на ИП за торговлю контрафактной «Лирикой».

Екатерина Погонцева

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