Индийский инвестор намерен локализовать в Татарстане производство фармсубстанций

В Агентстве инвестиционного развития Татарстана состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между медицинским кластером «ФармМедПолис РТ» и ЗАО «Фармгид». Согласно соглашению индийский инвестор, в частности, планирует локализовать на территории Медицинского промышленного парка Татарстана производство активных фармсубстанций.

«Для нас отрасль здравоохранения является приоритетной. Это отражено и в Стратегии социально-экономического развития Татарстана до 2030 года, и в национальных проектах России, поэтому очень важно иметь надежных партнеров. Для этого мы даже образовали отдельный институт в области медицинского развития – ФармМедПолис Республики Татарстан. Мы рассчитываем, что на ближайшие годы сумеем закрыть те инвестиционные ниши, которые у нас в этой области имеются. В целом в России большие потребности в лекарственных препаратах, в оборудовании, технологиях. По многим направлениям у нас, действительно, зона роста», – отметила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина и подчеркнула, что для реализации совместных проектов Агентство готово оказать всестороннюю поддержку: с кадрами, таможенными процедурами и любую необходимую в рамках своих компетенций.

ЗАО «Фармгид» является представителем, импортером и дилером ряда крупных фармацевтических компаний, таких как: «Лайка Лэбс», «Хетеро Драгс», «Лок-Бета Фармасьютикалс» и др.

«Мы занимаемся дистрибуцией, поставляем сырье практически на 70% заводов России. В Татарстане для начала мы решили выпускать субстанции, в дальнейшем можем рассмотреть вариант и с готовыми препаратами. Площадка для развертывания производства нам понравилась. Я отправил своих проектантов из Индии, они готовят проект под это помещение», – раскрыл планы генеральный директор компании Бхусан Бхарат.

Источник: Агентство инвестиционного развития РТ

Фото: Агентство инвестиционного развития РТ

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