Пациенты попросили Медведева разобраться с закупками ламивудина

Активисты движения «Пациентский контроль» обратились к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой принять меры для предотвращения дефицита ламивудина в регионах. Из-за низкой начальной максимальной цены контракта (НМЦК) централизованная закупка Минздрава на 200 годовых курсов препарата трижды оставалась без заявок от поставщиков.

В июле 2019 года Минздрав в третий раз не смог разыграть аукцион на поставку антиретровирусного препарата ламивудина, входящего в большинство схем лечения российских пациентов с ВИЧ.

Из-за низкой НМЦК никто из поставщиков не захотел участвовать в тендере. При формировании НМЦК по новой методике учитывалась цена контракта прошлогоднего аукциона – менее 4 рублей за таблетку 300 мг, что в три раза меньше самой низкой зарегистрированной предельной цены на препарат.

После срыва майского аукциона Минздрав сообщил, что запасов ламивудина хватит на пять месяцев. На запрос от «Пациентского контроля» об актуальных количествах ламивудина некоторые регионы ответили, что препарата хватит на один-два месяца, а в Тульской области ламивудина нет уже несколько месяцев.

Активисты движения «Пациентский контроль» считают, что, даже если Минздрав найдет поставщика в ближайшее время, отгрузки ламивудина в регионы начнутся только к концу года.

В своем обращении авторы просят Медведева на время проведения тендеров поручить Минздраву перераспределить запасы ламивудина между регионами РФ и рассмотреть возможность снять ограничения для участников аукционов или провести закупку у единственного поставщика.

Кроме того, «Пациентский контроль» просит премьера поручить ФАС расследовать сложившуюся ситуацию на предмет возможного сговора производителей и поставщиков ламивудина по факту отказа от участия в торгах, а также проверить обоснованность сформированной Минздравом НМЦК.

В пресс-службе Минздрава «Интерфаксу» ответили, что ведомство заключило контракт на поставку ламивудина, которая должна начаться 1 сентября и завершиться к ноябрю. Единственный состоявшийся конкурс по этому препарату – на поставку 11,9 млн таблеток ламивудина 150 мг.

Потребность в ламивудине этой дозировки, по данным Минздрава, составляет около 12 млн таблеток, средний товарный запас по регионам – 3,6 месяца, тогда как потребность в дозировке 300 мг гораздо выше – около 130 млн таблеток. Именно по этой категории не состоялись три аукциона, в 22 субъектах РФ товарных запасов хватит на 1–3 месяца, а в 21 регионе – на 4–12 месяцев.

Минздрав также сообщил, что 25 июля 2019 года провел совещание с потенциальными поставщиками ламивудина в дозировке 300 мг. Ведомство решило дробить лоты в последующих аукционах, ближайший из которых будет объявлен в августе.

Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ) Минздрава РФ 31 июля 2019 года опубликовал отчет, из которого следует, что от ВИЧ в 2018 году умерли 20,5 тысячи россиян. Вскоре этот документ был удален с сайта ЦНИИОИЗ.

Из отчета также следует, что в России АРВ-терапию получают 401,8 тысячи профильных пациентов. По данным Роспотребнадзора, терапией охвачены 443 тысячи человек.

В 2018 году из 1 млн россиян с ВИЧ о своем статусе, по разным данным, знали 70–80%, из них около 60% получают АРВ-препараты и только 25–35% имеют неопределяемую вирусную нагрузку. Несмотря на это, Минздрав считает, что приблизиться к показателям стратегии 90-90-90 удастся к 2020 году. Согласно стратегии, 90% людей с ВИЧ должны знать о своем статусе, 90% ВИЧ-положительных людей – получать АРВ-терапию, из них 90% – иметь неопределимую вирусную нагрузку.

Источник: Коммерсантъ

Фото: yarreg.ru

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