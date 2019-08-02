Бальзам Галаада. Как американские фармацевты зарабатывают на лечении ВИЧ

Фармацевты из Gilead Sciences превзошли ожидания по выручке и прибыли благодаря росту продаж препаратов для лечения ВИЧ. За счет этого компания повысила прогноз продаж на год. Акции сперва выросли, а потом ушли вниз.

Американский производитель препаратов от ВИЧ-инфекции Gilead Sciences выручил $5,61 млрд за квартал от продажи лекарств. Это на 2% больше, чем в том же периоде прошлого года, говорится в пресс-релизе.

Общая выручка фармацевтического гиганта прибавила 0,66% и оказалась равна $5,69 млрд. Чистая прибыль достигла $1,9 млрд, поднявшись на 3,5%, а прибыль в пересчете на акцию — $1,47 за штуку.

Основной доход фармацевтическому гиганту принесли продажи препаратов против ВИЧ. Во втором квартале они выросли до $4 млрд против $3,7 млрд годом ранее. Компания сообщила, что достигла такого роста за счет препарата Biktarvy, чьи продажи увеличились в шесть раз: до $1,1 млрд против $185 млн в аналогичном квартале прошлого года.

Препарат для генной терапии лимфомы Yescarta принес «Естественным наукам Галаада» $120 млн. Это на 76,5% больше, чем в том же периоде 2018 года. В то время как в США эту терапию одобрили в октябре 2017 года, Европа получила возможность применять ее лишь в августе 2018 года. В результате в первом квартале 2019 года общие продажи Yescarta подскочили в 2,4 раза по сравнению с предыдущим периодом прошлого года.

Продажи препаратов против вируса хронического гепатита С (HCV) во втором квартале упали на 16%, до $842 млн. Снижение произошло главным образом из-за роста продаж в конкурирующих компаниях. Кроме того, сократилось число пациентов, начинающих лечение, а США снизили цены по медицинской программе Medicare.

У Gilead Sciences снизились и продажи в категории других препаратов. В их числе — лекарства против вируса хронического гепатита B (HBV), сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваний. За три месяца этот показатель опустился на 25%, до $604 млн.

В то время как конкуренты повысили активность в сфере слияний и поглощений, Gilead прямому владению предпочитает партнерство. Руководство компании начало следовать такой стратегии после того, как два года назад Gilead купила за $11,9 млрд биофармацевтический стартап Kite Pharma, а в конце 2018 года понесла убытки, связанные прекращением программы клеточной терапии множественной миеломы от Kite Pharma.

В июле текущего года Gilead сообщила, что планирует купить права на использование результатов исследований и разработок у Galapagos NV. Согласно договоренности, за десятилетний контракт компания заплатит $5,1 млрд. При этом сделка не подразумевает поглощения бельгийской компании. По завершении оговоренного периода права на лекарства Galapagos вернутся в Европу.

В минувшем квартале Gilead подписала соглашение с биотехнологической компанией Goldfinch Bio. Теперь они будут вместе работать над созданием лечения диабетического поражения почек. А в партнерстве с Nurix Therapeutics компания займется разработкой новых лекарств, которые используют клеточный механизм для уничтожения поврежденных или вредных белков.

rbc