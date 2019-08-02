США наметили план действий в отношении импорта более дешевых лекарств

Американские власти представили план импорта лекарственных препаратов по более низкой стоимости по сравнению с произведенными в США.

Министерство здравоохранения и социальных служб США совместно с Управлением по санитарному надзору за качеством продуктов и медикаментов (FDA) официально объявили о плане импорта в США лекарств, произведенных в Канаде, а также в других странах.

В опубликованном документе по «безопасному импорту» лекарств отмечены два основных варианта допустимого импорта лекарств в США: импорт лекарств, произведенных в Канаде, а также импорт более дешевых лекарств, которые производятся американскими компаниями за пределами США, при соответствии произведенных препаратов нормам FDA, установленным для лекарств, произведенных в США для продажи на американском рынке (pdf).

Данные меры являются частью объявленной в 2018 г. кампании администрации Трампа по снижению цен на лекарства в США. Представленные меры в текущем виде, скорее всего, станут стимулом для американских фармацевтических компаний по продолжению офшоризации производства лекарств.

Фото: Erin Scott/Global Look Press/Zuma Press

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