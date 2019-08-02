Gedeon Richter и Hikma выведут карипразин на рынки Ближнего Востока и Северной Африки

Компании Gedeon Richter и Hikma Pharmaceuticals объявили о подписании эксклюзивного лицензионного соглашения о коммерциализации нового антипсихотического препарата карипразина в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Согласно условиям соглашения, Gedeon Richter будет отвечать за поставки препарата, а Hikma займется регистрацией и коммерциализацией карипразина в следующих странах: Бахрейн, Египет, Иордания, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, Ливан, Ливия, Марокко, Оман, Катар, Судан, Сирия и Объединенные Арабские Эмираты. По данным IQVIA, продажи атипичных антипсихотиков на указанных рынках за период с марта 2018 г. по март 2019 г. составили 153 млн долларов США. Gedeon Richter получит от Hikma авансовый платеж, а также поэтапные выплаты в зависимости от результатов вывода препарата на рынок.

«Мы рассматриваем это соглашение о партнерстве как новый шаг к достижению глобального присутствия карипразина в терапии пациентов, страдающих шизофренией», – заявил Габор Орбан (Gábor Orbán), Генеральный директор компании Gedeon Richter.

«Мы очень рады началу партнерства с Gedeon Richter, которое позволит расширить портфель препаратов в ключевой для нас терапевтической области. Расстройства центральной нервной системы становятся все более распространенными в странах Ближнего Востока и Северной Африки, и это сотрудничество позволит нам удовлетворить потребности растущего числа пациентов», – заявил Мазен Дарваза, исполнительный вице-председатель и президент Hikma по региону Ближний Восток и Северная Африка.

gmpnews