Минздрав изменил порядок получения квалификационных категорий для врачей и фармацевтов

Ведомство внесло поправки в Порядок и сроки прохождения медицинскими и фармацевтическими работниками аттестации для получения квалификационной категории (приказ Минздрава № 240 от 23.04.2013). Новые поправки касаются назначения председателя территориальной аттестационной комиссии. Соответствующий документ зарегистрирован в Минюсте и опубликован 31 июля.

Согласно новому приказу, председатель территориальной аттестационной комиссии, которая проводит аттестацию на категорию, назначается по согласованию с медицинской профессиональной некоммерческой организацией.

Речь идет об объединениях медиков или фармацевтов — фондах, союзах и ассоциациях. Например, тех, которые были созданы для защиты и реализации прав работников. Возможность создавать такие добровольные организации фармацевтических и медицинских работников закреплена в законе № 323‑ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан».+

До публикации описываемых поправок согласования кандидатуры председателя с некоммерческими организациями не требовалось.

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