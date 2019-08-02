Китай достиг успехов в разработке новых лекарств

В общей сложности 139 новых лекарств, разработанных китайскими исследователями, были сертифицированы в рамках одного из крупных государственных проектов в этой сфере, сообщили на проведенной 31 июля пресс-конференции.

Среди вышеупомянутых лекарств 44 относятся к новым лекарствам первой категории, которые никогда не продавались ни в Китае, ни в зарубежных странах, сообщил Лю Дэнфэн, заместитель директора отделения по реализации и управлению проектом.

Фармацевтическая промышленность в Китае ускорила процесс индустриализации. По словам Лю Дэнфэна, на конец 2018 года в Европе и США было зарегистрировано более 280 генерических лекарственных средств, при этом четыре вакцины и 23 химических препарата прошли предварительную сертификацию Всемирной организации здравоохранения.

Проект, запущенный в 2008 году, проходит под совместным руководством Министерством науки и техники КНР и Государственным комитетом по делам здравоохранения КНР. Он рассчитан на разработку лекарств от заболеваний критического значения.

Чэнь Кайсянь, заместитель главного технического инженера проекта и академик Академии наук Китая, раскрыл информацию о 14 новых одобренных отечественных препаратах, разработанных в основном для лечения пациентов со злокачественными опухолями, СПИДом и кожными заболеваниями.

В рамках проекта также будут усиливать исследовательскую деятельность и изучение новых направлений, чтобы разработать более эффективные и доступные лекарства для китайцев.

news.cn