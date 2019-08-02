Takeda и Pfizer прекращают сотрудничество в продвижении противоартритного препарата

Компании Pfizer Japan Inc. («Пфайзер Джапен Инк.») и Takeda Pharmaceutical Company Limited («Такеда Фармасьютикал Кампани Лимитед») объявили о прекращении сотрудничества в продвижении препарата Enbrel для лечения ревматоидного артрита / ювенильного идиопатического артрита с конца ноября 2019 г., сообщает BiospectrumAsia.

Enbrel в дозировке 25 мг для подкожных инъекций был выведен на рынок Японии в марте 2005 г., и Pfizer совместно с Takeda осуществляли его продвижение в рамках соответствующего соглашения. Enbrel в форме преднаполненных шприцев появился на японском рынке в июне 2008 г., а в форме шприц-ручек – в июне 2013 г.

По результатам обсуждений, проведенных двумя компаниями в связи с изменившимися условиями ведения бизнеса в Японии, деятельность по совместному продвижению препарата прекратится с конца ноября 2019 г. С декабря с.г. продвижение Enbrel будет осуществлять только компания Pfizer, являющаяся держателем регистрационного удостоверения. Однако, Takeda будет отвечать за дистрибуцию препарата до конца марта 2020 г.

Татьяна Кублицкая

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