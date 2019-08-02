GSK и Pfizer объединили безрецептурные бизнесы

Блокирующий пакет акций принадлежит GSK (68%), а доля Pfizer составляет 32%.

Британская GlaxoSmithKline (GSK) и американская компания Pfizer закрыли сделку по созданию совместного предприятия, объединив безрецептурные бизнесы. На развитие СП пойдут 25% сэкономленных в результате сделки средств.

Партнеры сосредоточатся на интеграции двух производств, что, по предварительным расчетам, позволит экономить по 0,5 млрд фунтов стерлингов в год к 2022 году. Ожидаемые ежегодные расходы СП могут составить 0,9 млрд фунтов стерлингов.

О намерениях запустить объединенное производство стороны заявили в конце 2018 года. Тогда же GSK закрыла сделку по приобретению американской биофармацевтической компании Tesaro за 4 млрд фунтов.

Pfizer и GlaxoSmithKline совместно с другими инвесторами приняли участие в финансировании компании SpringWorks Therapeutics, которая в апреле 2019 года привлекла $125 млн. Также В 2019 году Pfizer купила 15% в Vivet Therapeutics и вложила $15 млн в Gliknik.

GlaxoSmithKline – британская фармацевтическая компания, созданная в 2000 году путем слияния Glaxo Wellcome Plc и SmithKline Beecham Plc. Является производителем препаратов для лечения астмы, рака, инфекций, психических расстройств, диабета и ряда OTC-препаратов. Чистая прибыль компании по итогам 2018 года составила $4,7 млрд, выручка – $21,89 млрд.

Pfizer Inc – американская фармацевтическая компания, созданная в 1849 году. Pfizer специализируется на производстве препаратов для лечения диабета, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Чистая прибыль компании по итогам 2018 года составила $11,153 млрд, выручка компании – $53,65 млрд.

Источник: Pfizer

Фото: vestikamaza.ru

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