Курганский «Синтез» запустил линию по производству мазей и гелей

Расширение производственных мощностей позволит увеличить выпуск продукции данной лекарственной формы в два раза.

В середине июля 2019 года ОАО «Синтез» завершил монтаж линии по производству мазей и гелей, состоящей из трех технологических участков: приготовления, фасовки и упаковки, соединённых между собой комплексами помещений для санитарной обработки и шлюзами для загрузки жидкого сырья и туб.

На новом оборудовании планируется выпускать «Диклофенак», «Кетопрофен» и «Хондроглюксид». Расширение мощностей позволит производить в месяц до 2 млн упаковок, что потенциально увеличит объем выпускаемых ОАО «Синтез» гелей и мазей в два раза – до 25 млн упаковок в год.

«Наши гели «Диклофенак» и «Кетопрофен» в своей категории входят в топ наиболее популярных препаратов в розничном сегменте. Это перспективные продукты, на которые мы делаем ставку в будущем, поэтому расширяем цех», — отмечает генеральный директор ОАО «Синтез» Сергей Клыков.

gmpnews