Samsung BioLogics заключила производственное соглашение с фармацевтической компанией UCB

Samsung будет выпускать биологические препараты, предотвращающие отложение белка, вызывающего болезнь Альцгеймера.

Samsung BioLogics подписала производственное соглашение с бельгийской фармацевтической компанией UCB, сообщает ЕНВ.

Компания сосредоточилась на контрактном производстве, производя биологические медицинские продукты на основе заказов, сделанных фармацевтическими компаниями.

Эта сделка является третьим производственным контрактом между корейской компанией и UCB после двух соглашений, подписанных в декабре 2017 года, для двух других продуктов UCB, которые все еще находятся в клинической разработке.

В соответствии с контрактом Samsung BioLogics заявила, что будет выпускать биологические препараты, предотвращающие отложение белка тау.

Белок тау, который можно найти в тканях головного мозга, известен как один из индукторов болезни Альцгеймера и заболеваний центральной нервной системы.

UCB со штаб-квартирой в Брюсселе специализируется на разработке лекарств в неврологии и иммунологии. Годовой доход компании составил 4,6 млрд евро ($5,1 млрд) в 2018 году.

Компания Samsung BioLogics заявила, что ряд контрактов подтвердил ее технологические возможности по производству лекарств и компетентность в удовлетворении клиентов.

Скотт Рассел, глава отдела партнерских отношений и альянсов UCB, сказал: «Наша цель в UCB — помогать людям, страдающим тяжелыми хроническими заболеваниями в областях с высокими неудовлетворенными потребностями, и нам нужно работать с организациями с проверенной репутацией, чтобы обеспечить производство мирового уровня и донести наши будущие лекарства до пациентов».

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