Прорывная CAR-T терапия не пользуется спросом в США из-за высокой цены

Клеточная технология CAR-T (терапия для лечения лимфомы) разрешена в США для применения. Тем не менее, чтобы получить это лечение, пациенты стараются попасть в клинические исследования, где часть стоимости оплачивают спонсоры, сообщает Reuters.

CAR-T терапия была одобрена в 2017 г. Она представлена двумя продуктами – Yescarta от Gilead и Kymriah от Novartis. Продажи нового метода лечения не оправдали радужных ожиданий. Во втором квартале 2019 г. Novartis объявила о выручке от Kymriah в размере 58 млн долл. США, в то время как Gilead сообщила о продажах Yescarta на 120 млн долл.

Ни государственные, ни частные медицинские страховки не покрывают это лечение из-за его дороговизны. Стоимость единовременной процедуры составляет 373 тыс. долл. Однако пациент после этого должен быть под круглосуточным наблюдением в стационаре, на случай появления тяжелых побочных явлений. В итоге счет для одного пациента может превысить миллион долларов.

В плане медицинского страхования Medicare для пожилых людей, который, по оценкам, охватывает более половины пациентов с лимфомой, имеющих право на CAR-T, все еще не определены условия оплаты. Частные страховщики покрывают клеточную терапию в каждом конкретном случае, а не устанавливают стандартные руководящие принципы покрытия, как это обычно делается для новых лекарств.

По данным консультативной службы здравоохранения Vizient Inc., с мая 2017 г. по декабрь 2018 г. четверть из почти 900 взрослых пациентов с лимфомами, получавших CAR-T, были включены в клинические испытания.

Это необычно, поскольку пациенты, как правило, стремятся использовать методы лечения, одобренные органами здравоохранения, прежде чем рассматривать экспериментальный препарат, который тестируется в испытаниях. Недавнее исследование Национального института рака показало, что в исследованиях принимают участие не более 8% всех больных раком.

Vizient проанализировал заявки на медицинское страхование в 58 крупных больницах США, включая большинство центров, уполномоченных администрировать CAR-T. Компания обнаружила, что медицинские счета пациентов, проходящих клинические испытания, оплачиваемые производителем, были примерно на 50% ниже, чем расходы людей, получавших лечение с помощью Yescarta или Kymriah на коммерческой основе.

«Неадекватное возмещение расходов в стационаре, особенно для пациентов Medicare, может стать серьезным сдерживающим фактором для использования больницами коммерческих утвержденных CAR-T», – заявила Reuters ассоциированный директор консалтинговой компании ZS Associates Дженнифер Тедальди.

Центр комплексного лечения рака О’Нила при Алабамском университете заявил, что в настоящее время около четверти пациентов с лимфомой проходят клинические испытания. Этот центр имеет право администрировать Yescarta, но еще не использовал его для платных пациента из-за отсутствия страхового покрытия.

«Мы ведем активные переговоры с плательщиками. Это дорогое лечение, поэтому они хотят быть уверенными в нас, – рассказал д-р Амиткумар Мехта, глава программы центра по лимфомам. Он добавил, что не все пациенты могут быть допущены к клиническим исследованиям, поэтому нужно искать компромисс.

Большое число пациентов, направляющихся на исследования CAR-T, может исказить расчеты возмещения Medicare, которые основаны на средних затратах. Центры Medicare и Medicaid Services в апреле с.г. провели специальные общественные слушания. Однако пока решение не найдено.

Справка. Терапия CAR-T представляет собой извлечение T-клеток пациента, их редактирование таким образом, чтобы они содержали химерные антигенные рецепторы (CAR), и введение клеток обратно пациенту, чтобы они атаковали и разрушали раковые клетки.

Елена Калиновская

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