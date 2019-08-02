Иностранцы — руководители фармкомпаний покидают Россию под угрозой репутационных рисков

Нарушение Трудового кодекса РФ предусматривают санкции не только к юридическому лицу, но и к должностному, напоминает управляющий партнер юридической фирмы BLS Елена Кожемякина. При этом наказание для генерального директора может быть и административным, и уголовным.

Например, за нарушение трудового законодательства (отсутствие графика отпусков, неознакомление с правилами трудового распорядка и т.д.), ненадлежащее оформление трудового договора – штраф до 25 тыс. рублей, невыплату зарплаты – до 30 тыс. рублей, нарушение требований охраны труда – до 40 тыс. рублей. И это штраф именно на должностное лицо, на компанию будут отдельные санкции, подчеркивает эксперт. В каждом из этих случаев директор рискует и дисквалификацией до 3-х лет.

Более серьезные проступки чреваты уголовной ответственностью. «Да, речь не всегда идет о реальном сроке, но сам факт будет большим клеймом на репутации топ-менеджера и всего предприятия», — отмечает Елена Кожемякина.

Юрист привела конкретный пример, связанный с нарушением охраны труда: «При расследовании тяжелого несчастного случая в компании выяснилось, что по охране труда есть не все документы, нет подписей работников, инструктажи и обучения проводили частично. В итоге генерального директора и руководителя погибшего сотрудника приговорили к уголовной ответственности.

Особенно рискует руководитель-иностранец. Достаточно два раза за три года привлечь его к административной ответственности, и ему могут запретить въезд в Россию. «В практике BLS есть кейсы, когда проверка еще озвучивает предписания, которые можно будет оспорить, а экспат уже пишет заявление по собственному и сразу же уезжает из России», — рассказала она, добавив, что речь идет именно о фармацевтических компаниях.

Сергей Рякин

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