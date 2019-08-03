ЦРПТ и «Фармзнание» проведут цикл вебинаров по маркировке для аптек

Оператор государственной информационной системы цифровой маркировки и прослеживания товаров Центр развития перспективных технологий проведет шесть вебинаров на площадке «Фармзнание».
Тема вебинаров – работа аптек в системе маркировки и прослеживания движения лекарственных препаратов (ИС МДЛП).
В ходе вебинаров будут рассмотрены следующие вопросы:
- получение УКЭП и регистрация аптечной организации в системе маркировки;
- действия после регистрации (тестирование готовности бизнес-процессов);
- заказ и приемка товаров аптечной организации;
- отпуск (в т.ч. льготный) лекарственных препаратов;
- вывод лекарственных препаратов из оборота по другим причинам;
- проблема пересортицы лекарственных препаратов в аптечной организации.
Первый вебинар «Как сделать первый шаг: получение УКЭП и регистрация аптеки в системе маркировки» состоится 8 августа 2019 г. в 10:00 по московскому времени. Спикер: менеджер проекта «Фарма» ЦРПТ Анатолий Свечин.
Вебинар бесплатный. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте «Фармзнание».
Источник: ЦРПТ