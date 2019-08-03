ЦРПТ и «Фармзнание» проведут цикл вебинаров по маркировке для аптек

Оператор государственной информационной системы цифровой маркировки и прослеживания товаров Центр развития перспективных технологий проведет шесть вебинаров на площадке «Фармзнание».

Тема вебинаров – работа аптек в системе маркировки и прослеживания движения лекарственных препаратов (ИС МДЛП).

В ходе вебинаров будут рассмотрены следующие вопросы:

получение УКЭП и регистрация аптечной организации в системе маркировки;

действия после регистрации (тестирование готовности бизнес-процессов);

заказ и приемка товаров аптечной организации;

отпуск (в т.ч. льготный) лекарственных препаратов;

вывод лекарственных препаратов из оборота по другим причинам;

проблема пересортицы лекарственных препаратов в аптечной организации.

Первый вебинар «Как сделать первый шаг: получение УКЭП и регистрация аптеки в системе маркировки» состоится 8 августа 2019 г. в 10:00 по московскому времени. Спикер: менеджер проекта «Фарма» ЦРПТ Анатолий Свечин.

Вебинар бесплатный. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте «Фармзнание».

Зарегистрироваться на вебинар

Источник: ЦРПТ

pharmvestnik