Teva и еще две фармкомпании заплатят Калифорнии компенсацию за неконкурентное соглашение

Три производителя дженериков – Teva, Endo и Taikoku – заключили мировые соглашения со штатом Калифорния на общую сумму почти 70 млн долл. США. Выплаты в пользу штата – компенсация за заключение неконкурентных сделок между компаниями, которые препятствовали выходу на рынок более дешевых лекарств. Генеральный прокурор Калифорнии Ксавье Бесерра объявил о решении 29 июля 2019 г., сообщает BioSpace.

Неконкурентные сделки касались соглашений о плате за задержку, когда компания, которая производит брендированные лекарства, платит производителям небрендированных препаратов за то, чтобы их лекарства не появлялись на рынке.

Офис Бесерры заявил, что такие сделки могут привести к 90%-ному повышению платежей со стороны потребителей за лекарства, защищенные от конкуренции.

Teva заплатит 69 млн долл., что, по словам Бесерры, является крупнейшим платежом в стране за подобные нарушения. Выплаты пройдут в рамках соглашения по делу о том, что Teva препятствовала распространению аналогов Provigil (модафинил) на протяжении почти шести лет.

Представители Teva сообщили, что деньги будут поступать из фонда, созданного в 2015 г. в рамках соглашения компании с Федеральной торговой комиссией США по аналогичным претензиям. Более 25 млн долл. из этой суммы пойдут в потребительский фонд для жителей Калифорнии, которые приобрели Provigil, Nuvigil или Modafinil в период с 2006 по 2012 г.

Второе дело связано с другим препаратом – обезболивающим пластырем Lidoderm. Тут речь идет о трех компаниях: Teva, Endo и Teikoku . Они выплатят Калифорнии 760 тыс. долл.

Оба соглашения с Калифорнией не позволяют компаниям заключать сделки по задержке выхода препаратов на рынок. Teva соглашается не заключать подобных контрактов течение 10 лет.

Подобные сделки не запрещены в США, если они не нарушают антимонопольного законодательства. Впрочем, сейчас в стране рассматривается законопроект, который может их запретить.

Елена Калиновская

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