Ростовская область: штрафовать аптеки стали меньше, приостанавливать их деятельность – чаще

Сумма штрафов, наложенных в первом полугодии на аптечные предприятия Ростовской области территориальным органом (ТО) Росздравнадзора за нарушения законодательства, сократилась по сравнению с прошлым годом. При этом впервые стали практиковаться административные приостановления деятельности аптек. Данная тема поднималась сегодня во время общественного обсуждения правоприменительной практики ТО по итогам шести месяцев.

Если в первом полугодии прошлого года общая сумма штрафов, наложенных на аптечные организации регулятором, превышала 16,1 млн руб., то за аналогичный период этого года она равна 13 млн руб. Решениями суда приостанавливалась деятельность 36 аптек региона, шесть из них попадали под эту санкцию дважды. В прошлом году данный вид наказания в субъекте не применялся ни разу.

Речь идет об организациях, которые основную прибыль зарабатывают на отпуске препаратов, популярных среди аптечных наркоманов. Как правило, их привлекают к административной ответственности за грубое нарушение лицензионных требований, за превышение предельно допустимой надбавки на стоимость препаратов, а также за их неправильное хранение. Медикаменты, подлежащие предметно-количественному учету, вместо металлических и деревянных шкафов, опечатываемых в конце рабочего дня, где только ни хранятся: в кассе, диванах, микроволновой печи, в санузле и т.п. Только за данный вид нарушения на фармацевтические организации было наложено штрафов на общую сумму без малого 3 млн руб.

Екатерина Погонцева

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