Виктория Прошутинская стала коммерческим директором Zambon Россия Ростовская область: штрафовать аптеки стали меньше, приостанавливать их деятельность – чаще » Председатель аттестационной комиссии будет назначаться по согласованию с профсообществом Минздрав России внес изменения в Порядок и сроки прохождения медицинскими и фармацевтическими работниками аттестации для получения квалификационной категории. Соответствующий ведомственный приказ от 08.07.2019 № 494н зарегистрировал Минюст России 31 июля. Так, в приказ Минздрава России от 23 апреля 2013 г. № 240н внесена поправка, в соответствии с которой кандидатура председателя территориальной аттестационной комиссии должна согласовываться с медицинской профессиональной некоммерческой организацией. Елена Сидорова

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