Виктория Прошутинская стала коммерческим директором Zambon Россия

С 1 августа 2019 г. Виктория Прошутинская вступила в должность коммерческого директора по России и странам СНГ.

До нового назначения с мая 2017 г. она была директором департамента продаж в группе компаний STADA в России. До прихода в STADA в России она занимала руководящие должности в ЗАО «Центр внедрения Протек», НДК Групп и EGIS RUS.

Виктория Прошутинская получила образование в Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова (ММА) и Международном институте менеджмента ЛИНК.

Генеральный директор Zambon Россия Андрей Обручников уверен, что Виктория поможет компании укрепить свои позиции на фармрынке России и стран СНГ.

Елена Калиновская

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