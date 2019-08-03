Отсрочка транзакции между Roche и Spark может остудить интерес к другим сделкам

Аналитики предупреждают, что очевидное изменение позиции Федеральной торговой комиссии (FTC) США, которое привело к переносам сроков совершения сделки приобретения компанией Roche («Рош») компании Spark Therapeutics («Спарк Терапьютикс»), может повлиять на будущие сделки в фармсекторе, сообщает портал FirstWordPharma со ссылкой на агентство Bloomberg.

Как отметил аналитик компании SVB Leerink Мэни Форухар, игроки на открытых рынках не имеют четкого представления о том, почему данная сделка «поставлена на паузу».

Некоторые аналитики полагают, что отсрочки связаны с проблемами конкуренции между препаратом Hemlibra компании Roche, предназначенным для лечения гемофилии A, и разрабатываемым Spark Therapeutics генно-терапевтическим препаратом для применения по тому же показанию. По словам Форухара, отсутствие информации о причинах «торможения» сделки повышает потенциальные риски осуществления подобных сделок для тех, кто рассматривает возможность вертикальной консолидации с игроком сегмента разработки генно-терапевтических препаратов или технологий редактирования генома.

Тогда как в компании Roche отказались от комментариев по поводу причин отсрочек, председатель совета директоров компании Северин Шван недавно заявил, что компания остается «в высшей степени уверенной» в том, что сделка приобретения ценой 4,3 млрд долл. будет закрыта к концу 2019 г. Срок закрытия сделки в июле с.г. был перенесен на 3 месяца, а в начале этой недели период действия предложения о покупке был продлен до 3 сентября.

Татьяна Кублицкая

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