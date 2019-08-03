«Ипсен» и «Сервье» представили данные КИ применения иринотекана при лечении рака поджелудочной железы

Компании «Ипсен» (Ipsen) и «Сервье» (Servier) представили предварительные данные испытания I–II фазы по оценке исследовательского применения липосомальной формы иринотекана в комбинации с 5‑фторурацилом/лейковорином и оксалиплатином у пациентов с ранее нелеченной метастатической протоковой аденокарциномой поджелудочной железы (PDAC).

Доклад был сделан в рамках 21-го Всемирного конгресса по злокачественным новообразованиям желудочно-кишечного тракта Европейского общества по медицинской онкологии (ESMO), проходившего 3–6 июля в Барселоне (Испания). Результаты, представленные в виде краткой устной презентации, включали предварительные данные по безопасности и эффективности продолжающегося в настоящее время многоцентрового открытого клинического исследования с повышением дозы, целью которого является определение максимально переносимой и рекомендуемой дозы для применения в дальнейших клинических исследованиях.

Липосомальная форма иринотекана является ингибитором топоизомеразы, показанным к применению в комбинации с 5-фторурацилом/лейковорином для лечения метастатического рака поджелудочной железы при прогрессировании заболевания после проведенного лечения гемцитабин-содержащими препаратами. Продолжающееся открытое клиническое исследование I–II фазы (NCT02551991) было разработано с целью оценки безопасности, переносимости и ограничивающей дозу токсичности (DLT) исследуемого препарата в комбинации с 5‑фторурацилом/лейковорином и оксалиплатином, известной как NAPOX, в качестве терапии первой линии у пациентов с метастатической формой рака поджелудочной железы. Вторичная цель заключалась в оценке клинической эффективности препарата, определяемой по таким параметрам, как общая частота ответа на лечение (ORR), частота достижения контроля над заболеванием (DCR) и наилучший показатель общего ответа (BOR). Данные предварительного анализа медианы выживаемости без прогрессирования заболевания и медианы общей выживаемости не были достаточно полными, что не позволило провести их адекватную оценку.

По состоянию на 19 февраля 2019 г. (дата прекращения сбора данных), всего в исследование было включено 56 пациентов (медиана возраста – 58 [39–76] лет), получавших лечение на базе 15 исследовательских центров в США, Испании и Австралии. Промежуточный анализ был проведен после того, как все участники фазы повышения дозы (четыре когорты) прошли второй плановый этап оценки состояния опухоли через 16 недель. Участникам испытания, входившим в часть 1А когорты В (n = 7) в фазе повышения дозы, а также участникам испытания, входившим в часть 1В в фазе максимально переносимой дозы (n = 25), был назначен выбранный уровень дозы липосомального иринотекана 50 мг/м2 [в пересчете на свободное основание; FBE], лейковорина 400 мг/м2, 5-фторурацила 2400 мг/м2 и оксалиплатина 60 мг/м2. Данные этих 32 пациентов легли в основу анализа общей популяции пациентов с метастатической протоковой аденокарциномой поджелудочной железы (n = 29) и с местно-распространенной формой опухоли (n = 3).

Результаты оценки безопасности:

Случаев повышенной утомляемости или периферической нейропатии 3 степени тяжести и выше выявлено не было.

У одного из участников исследования части 1A–когорты B фазы повышения дозы зарегистрирован случай фебрильной нейтропении (DLT).

Нежелательные явления 3 степени тяжести и выше, потенциально связанные с терапией, были выявлены у 20 из 32 исследуемых пациентов общей популяции, получавших дозу 50/60 * , и включали следующие состояния: нейтропению (n = 9), фебрильную нейтропению (n = 4), гипокалиемию (n = 4), диарею (n = 3), тошноту (n = 3), анемию (n = 2), рвоту (n = 2).

, и включали следующие состояния: нейтропению (n = 9), фебрильную нейтропению (n = 4), гипокалиемию (n = 4), диарею (n = 3), тошноту (n = 3), анемию (n = 2), рвоту (n = 2). В 4 случаях нежелательные явления 3 степени тяжести и выше у пациентов общей популяции, получавших дозу 50/60, стали причиной прекращения лечения (n = 4/32). Кроме того, у 23 исследуемых пациентов в связи с развитием нежелательных явлений потребовалась коррекция дозы.

По состоянию на дату прекращения сбора данных, 15 из 32 исследуемых пациентов общей популяции, получавших дозу 50/60, продолжали принимать назначенное лечение.

Результаты оценки эффективности:

Наилучший ответ на терапию (BOR) включал один случай полного ответа (CR; участник исследования с диагностированной местно-распространенной формой заболевания III стадии). В 10 случаях из 32 (у 31,3% пациентов) был зарегистрирован частичный ответ (PR), и в 15 случаях (у 46,9%; 15/32 пациентов) наблюдалось стабильное течение заболевания (SD). Таким образом, суммарный показатель CR + PR + SD = 81,3%.

У 71,9% (23/32) пациентов общей популяции, получавшей лечение в дозе 50/60, через 16 недель был достигнут контроль над заболеванием.

В целом, у 34% пациентов, включенных в исследование, отмечено достижение ответа на проводимое лечение.

Препарат представляет собой инкапсулированную форму иринотекана, поставляемого в дозе 43 мг/10 мл** во флаконах для однократного применения. Данная липосомальная форма разработана с целью повышения продолжительности воздействия на опухоль как иринотекана, так и его активного метаболита SN-38.

* 50/60 отражает схему терапии, включающую 50 мг/м2 липосомальной формы иринотекана для инъекций и 60 мг/м2оксалиплатина.

** 43 мг/10 мл, соответствует количеству иринотекана в пересчете на свободное основани.

Источник: Servier

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