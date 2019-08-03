Бывшие руководители ГУП «Медтехника» обвиняются в присвоении и растрате

Прокуратура г. Петрозаводска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора государственного унитарного предприятия Республики Карелия «Медтехника», бывшего главного бухгалтера этой организации и директора общества с ограниченной ответственностью по факту совершения ими хищений денежных средств предприятия.

Бывший директор ГУП РК «Медтехника» обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 160 УК РФ (покушение на растрату, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Действия бывшего главного бухгалтера квалифицированы по ч. 4 ст. 160 УК РФ как присвоение.

Предпринимателю инкриминируется пособничество в растрате (ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 160 УК РФ).

По версии следствия, руководитель унитарного предприятия совместно с главным бухгалтером присвоила более 1 млн руб. путем обналичивания денежных средств предприятия под видом оплаты по фиктивным договорам аренды медицинского оборудования. Кроме того, она при пособничестве директора местной компании совершила растрату более 65 тыс. руб. и покушение на растрату 440 тыс. руб.

Последнее преступление не доведено до конца, поскольку этому помешали сотрудники правоохранительных органов.

В рамках расследования уголовного дела экс-директор ГУП возместила причиненный ущерб.

Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: Прокуратура Республики Карелия

Фото: ptzgovorit.ru

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