Celgene заплатит $117 млн за воспрепятствование выходу на рынок дженериков Ревлимида

Американская Celgene в преддверии завершения слияния с BMS выплатит две компенсации на общую сумму $117 млн за сдерживание выхода онкогематологических дженериков талидомида и Ревлимида (леналидомид). Это позволит прекратить судебные разбирательства, инициированные Mylan, Комиссией по ценным бумагам США и Фондом здоровья Международного союза каменщиков и смежных ремесленников. Продажи Ревлимида принесли Celgene $10 млрд выручки в 2018 году.

Дженериковая компания Mylan совместно с Комиссией по ценным бумагам США в апреле 2014 года подали иск к Celgene в окружной суд Нью-Джерси с требованием прекратить препятствовать выходу дженериков леналидомида и талидомида. Необходимые для их регистрации образцы, как утверждали истцы, компания Big Biotech отказалась продавать по соглашению с Celgene.

Несколькими месяцами позже, в ноябре 2014 года, коллективный иск к Celgene в тот же суд подал Фонд здоровья Международного союза каменщиков и смежных ремесленников. Истцы требовали прекратить монополизацию рынка этих препаратов.

Они утверждали, что Celgene, помимо воспрепятствования продажам образцов своих препаратов, подала избыточное количество патентных заявок на свой препарат и заключила эксклюзивные соглашения с поставщиками субстанций, чтобы ограничить доступ к леналидомиду и талидомиду для других производителей.

В конце июля 2019 года Celgene удалось урегулировать споры до завершения судебных разбирательств. Прекращение разбирательства по иску Mylan обошлось Celgene в $62 млн, профсоюзного фонда – в $55 млн.

Celgene – биофармацевтическая компания со штаб-квартирой в Нью-Джерси, 17 апреля начался обмен акциями с BMS с целью дальнейшего слияния компаний. Стоимость сделки оценивается в $74 млрд. Выручка Celgene в 2018 году составила $16 млрд, чистая прибыль – $4,04 млрд. Ревлимид – самый продаваемый препарат компании, на него пришлось в 2018 году две трети выручки ($10 млрд).

Источник: Reuters

Фото: usatoday.com

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