Медведев поручил доработать законопроект об онлайн-торговле лекарствами

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев поручил заинтересованным ведомствам доработать проект закона о дистанционной торговле лекарствами. Это следует из протокола совещания, которое прошло 17 июля 2019 года.

Не позднее 7 ноября 2019 года Минздраву, Минпромторгу, Минэкономразвития, Минсельхозу, Роспотребнадзору и ФАС поручено подготовить поправки для второго чтения проекта закона, посвященного дистанционной продаже лекарств. Впервые документ об онлайн-торговле лекарственными препаратами был внесен в Госдуму Минздравом в декабре 2017 года, законопроект был принят в первом чтении. Онлайн-продажи должны были начаться еще с начала 2018 года, но рассмотрение законопроекта затянулось.

В мае 2019 года Комитет Госдумы по охране здоровья подготовил поправки к данному законопроекту, уточнив, что доставкой заказов лекарств смогут заниматься лишь специалисты с фармацевтическим или медицинским образованием. Согласно этой версии законопроекта, онлайн-продажи фармпродукции, причем только ОТС-препаратов, могут начаться с 2020 года. Авторы документа планируют запустить онлайн-продажи лекарств в трех городах – Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. Минпромторг не согласен с этими территориальными ограничениями. «Условием развития интернет-торговли является обеспечение общих подходов ее регулирования наравне с офлайн-торговлей. Этот подход уже практикуется во всем мире: то, что стоит на полке обычного магазина или аптеки, может продаваться и с онлайн-витрины», – уточнили ТАСС в ведомстве.

Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) в июле 2019 года направила свой вариант поправок, в которых предполагается, что через интернет можно будет заказывать и безрецептурные, и рецептурные лекарства. Кроме того, в РАЭК уверены, что доверять доставку курьерам только с профильным образованием – избыточная мера, и предлагают разрешить осуществлять доставку лекарств любым курьерам.

В феврале 2019 года на форуме «Деловой России» Президент РФ Владимир Путин попросил законодателей ускорить принятие документа. Тогда была подготовлена новая версия законопроекта, в которой закреплялось право продавать препараты за аптечными и ветеринарными аптечными организациями, имеющими лицензию на фармдеятельность и розничную продажу лекарств. Продавать дистанционно было предложено только безрецептурные средства.

Онлайн-ритейлер Ozon.ru не дождался принятия рамочного закона и начал продавать лекарства в октябре 2018 года. Компания получила лицензию на фармдеятельность, открыла собственные аптечные пункты и доставляла заказы через своих курьеров. Ситуация возмутила представителей аптечных сетей, которые через Союз профессиональных фармацевтических организаций написали жалобу на Ozon в Росздравнадзор. Служба вынесла ритейлеру предупреждение. В январе 2019 года организацию навестили представители Прокуратуры Москвы и Роскомнадзора, однако оснований для блокировки сайта Ozon.ru не оказалось.

Источник: РБК

Фото: 1pnz.ru

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