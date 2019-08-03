Министр здравоохранения Удмуртии ушел в отставку

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов освободил от должности регионального министра здравоохранения Игоря Титова «в связи с прекращением трудового договора по инициативе работника».

Кто станет следующим министром здравоохранения Удмуртии, пока неизвестно.

Игорь Титов с декабря 2017 года исполнял обязанности министра здравоохранения региона, затем – в апреле 2018 года – был назначен главой ведомства. До прихода в республиканский Минздрав Титов возглавлял ФГБУ «Санаторно-курортный комплекс «Подмосковье» Минобороны РФ.

Игорь Титов в 1985 году окончил Челябинский государственный медицинский институт, в 1987 году – Томский медицинский институт, а в 1999 году – Военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова. В 2012 году возглавил ФГБУ «СКК «Подмосковье» Минобороны РФ. Полковник медицинской службы в запасе, ветеран боевых действий, заслуженный работник здравоохранения РФ.

Источник: Правительство Удмуртской Республики

Фото: ruspekh.ru

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