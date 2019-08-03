6 августа вступает в силу новый регламент государственной регистрации медизделий

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) информирует о вступлении в силу 6 августа 2019 года приказа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 06.05.2019 № 3371 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по предоставлению государственной услуги по государственной регистрации медицинских изделий». Документ зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 июля 2019, регистрационный № 55388.

Введение данного приказа направлено на гармонизацию положений регламента по предоставлению указанной услуги с требованиями, указанными в Правилах государственной регистрации медицинских изделий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 № 1416.

Обращается особое внимание заявителей на актуализацию форм документов, представляемых в рамках государственной услуги по государственной регистрации медицинских изделий (в том числе в части процедуры внесения изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье, с обязательным указанием причин внесения изменений), а также на введение новой административной процедуры по исправлению допущенных опечаток и(или) ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.

gmpnews