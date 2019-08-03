Продажи совместного предприятия GSK и Pfizer могут составить 12 млрд фунтов стерлингов

GSK и Pfizer завершили процесс объединения безрецептурных бизнесов в единое совместное предприятие. Контрольный пакет акций объединенной компании будет принадлежать GSK (68%), доля Pfizer составит 32%.

GlaxoSmithKline и Pfizer Consumer Health Business являются как производителями, так и поставщиками разнообразных препаратов для здоровья потребителей, доступных, как правило, без рецепта врача и обычно называемых «безрецептурной» (over-the-counter — ОТС) фармацевтической продукцией. Обе компании активно работают в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) с рядом категорий безрецептурных препаратов, а именно: для местного обезболивания (кремы, гели, спреи и пластыри для лечения болевых синдромов), системного обезболивания, лечения простуды и гриппа, пищеварительных расстройств, поддержания здорового питания и пищеварения (например витамины, диетические добавки, слабительные), а также седативными и снотворными средствами.

О готовящейся сделке было объявлено в декабре 2018 года. СП будет работать под названием GSK Consumer Healthcare. Прогнозируется, что продажи новой компании составят 12,7 млрд фунтов стерлингов в год. Генеральный директор GSK Эмма Уолмси станет председателем совета директоров объединенной компании, а глава подразделения GSK по охране здоровья Брайан Макнамара займет пост гендиректора.

Создание совместного предприятия, как ожидается, обеспечит ежегодную экономию средств в размере 500 млн фунтов стерлингов к 2022 году. При этом 25% сэкономленных средств в результате сделки будет инвестировано в развитие бизнеса.

Как заявил Брайан Макнамара, объединение сил и возможностей обеих компаний «позволит СП занять ведущее место в сегменте безрецептурной фармацевтической продукцией, нарастить продажи и повысить доходы».

«Создание совместного предприятия с Pfizer знаменует собой начало следующего этапа трансформации GSK. Это важное событие для нашей компании, уверена, что оно позволит GSK выйти на новый, ранее недосягаемый уровень», — заявила, в свою очередь, Эмма Уолмси.

Фармацевтическая GlaxoSmithKline была основана в 2001 году в Великобритании в результате слияния компаний GlaxoWellcome и SmithKline Beecham. Штаб-квартира находится в Брентфорде.

Pfizer Inc. была основана в США в 1849 году и сейчас является одним из мировых лидеров фармацевтической отрасли. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр – в Гротоне, штат Коннектикут.

gmpnews