Минздрав работает над устранением дефицита лекарств для ВИЧ-инфицированных в регионах

Минздрав России предпринимает меры для стабилизации ситуации, связанной с нехваткой препарата «Ламивудина» в регионах, предназначенного для лечения пациентов с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Ряд субъектов РФ обеспечен лекарствами только на один-два месяца, сообщила 1 августа пресс-служба министерства.

«Минздравом России принимаются меры для стабилизации ситуации по вопросу дефицита «Ламивудина». Проведена работа с субъектами РФ с максимальным и минимальным или нулевым остатком «Ламивудина» 150 мг и 300 мг и осуществлено перераспределение указанных препаратов. <…> Таким образом, ряд субъектов РФ, в которых наблюдался дефицит в лекарственном препарате «Ламивудин», обеспечены в объеме одно-двухмесячной потребности до заключения государственных контрактов на его поставку», — говорится в сообщении.

Как пояснили в министерстве, причиной дефицита стали срывы аукционов на централизованные поставки препарата. Минздрав трижды объявлял аукционы с периодичностью в два месяца, но они были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок поставщиков.

«В то же время 26 июля 2019 года заключен государственный контракт на поставку лекарственного препарата «Ламивудин» 150 мг, согласно которому поставка по первому этапу не менее 50% товара (около 6 млн таблеток) будет осуществлена не позднее 1 сентября 2019 года, по второму этапу — до 100% — не позднее 1 ноября 2019 года. Потребность на «Ламивудин» 150 мг составляет около 12 млн таблеток и будет удовлетворена на 100%», — уточнили в министерстве.

При этом проблема остается с поставками лекарства в дозировке 300 мг, потребность которого составила 130 млн таблеток. В Минздраве сообщили, что в конце июля было проведено совещание с потенциальными поставщиками препарата данной дозировки, в ходе которого основной причиной их неучастия в аукционах была названа нехватка необходимого количества таблеток. В связи с этим решено раздробить лоты и провести ближайшие аукционы в августе текущего года.

«На 1 июля 2019 года товарный запас лекарственного препарата «Ламивудин» 300 мг в 22 субъектах не превышает 1-3 месяцев, в 21 субъекте товарный запас составляет 4-12 месяцев. Средний товарный запас лекарственного препарата «Ламивудин» 300 мг по субъектам РФ составляет 2,1 месяца, «Ламивудин» 150 мг — 3,6 месяца», — добавили в министерстве.

Как рассказал руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИД, академик РАН Вадим Покровский, запасы «Ламивудина» быстро сокращаются из-за его высокой востребованности в лечении пациентов с ВИЧ-инфекцией, и перераспределение препаратов из региона в регион не сможет полностью решить проблему. По мнению эксперта, аукционы срываются из-за низкой цены закупки препарата.

«Минздрав как раз сейчас ведет такую политику, чтобы на те деньги, которые ему выделяют из бюджета, закупить как можно больше лекарств. Поэтому он хочет еще больше снизить цены, в том числе и на этот дешевый препарат», — сказал он, добавив, что фирмам-поставщикам цена закупки кажется очень низкой, и они считают, что затраты будут больше, чем прибыль от поставки этого лекарства.

Покровский считает, что есть два варианта решения проблемы: необходимо либо повышать цену на препарат, либо заключать с фирмами-поставщиками долгосрочные договоры. «В этом случае расходы фирмы-производителя будут меньше, они будут носить плановый характер, и я думаю, что в этом случае они согласятся и на такую цену, если будут уверены, что у них будут покупать этот препарат несколько лет», — сказал он.

Академик отметил, что «Ламивудин» отличается низкой токсичностью, высокой эффективностью и входит в состав схем лечения, которые состоят из трех разных лекарств. «Здесь проблема в том, что если не добавлять третий препарат, то тогда выработаются резистентные штаммы к тем препаратам, то есть двух недостаточно. <…> И тогда придется более дорогие препараты еще закупать», — пояснил Покровский. По его словам, это один из самых проверенных препаратов, аналога по эффективности и низкой стоимости ему нет.

Фото: © Артем Геодакян/ТАСС

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