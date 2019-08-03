Минпромторг выступил против территориальных ограничений в онлайн-торговле лекарствами

По информации РБК, глава правительства Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам доработать законопроекты о дистанционной торговле лекарствами и алкоголем. Как рассказал изданию президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов, знакомый с ходом работы над документами, ведомства предлагают, в частности, разрешить онлайн-продажу лекарств только для трех городов — Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.

«Современные методы организации интернет-торговли позволяют обеспечить необходимый контроль, не создавая дополнительных барьеров в виде территориальных ограничений либо требований по доставке», — сказали в Минпромторге.

«Условием развития интернет-торговли является обеспечение общих подходов ее регулирования наравне с офлайн-торговлей. Этот подход уже практикуется во всем мире: то, что стоит на полке обычного магазина или аптеки, может продаваться и с онлайн-витрины», — отметили в ведомстве.

Минпромторг примет участие в доработке законопроектов, добавили в министерстве.

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