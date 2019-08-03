FDA расширило показания к применению препарата KEYTRUDA

Компания Merck, известная за пределами США и Канады как MSD, объявила, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат KEYTRUDA в качестве монотерапии для лечения пациентов с рецидивирующим местно-распространенным или метастатическим плоскоклеточным раком пищевода, экспрессирующим белок PD-L1, заболевание которых прогрессирует после одного или нескольких курсов системной терапии.

«Исторически сложилось так, что пациенты с раком пищевода на поздней стадии имели ограниченные возможности лечения, особенно в условиях прогрессирующего заболевания, — напомнил Джонатан Ченг, вице-президент по клиническим исследованиям онкологии Merck Research Laboratories. — После решения FDA KEYTRUDA стала первой анти-PD-1-терапией, которая представляет собой новый вариант монотерапии для врачей и пациентов в Соединенных Штатах», — добавил он.

Иммунно-опосредованные побочные реакции, которые могут возникнуть при приеме KEYTRUDA, включают в себя пневмонит, колит, гепатит, эндокринопатию, нефрит, почечную дисфункцию и т.д. В зависимости от степени выраженности побочной реакции прием KEYTRUDA следует отменить или прекратить и при необходимости назначить кортикостероиды. KEYTRUDA также может вызвать серьезные или опасные для жизни реакции, связанные с инфузией. Основываясь на механизме своего действия, прием KEYTRUDA может нанести вред плоду и здоровью беременной женщины.

gmpnews