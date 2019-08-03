Импортозамещение — это не только производство собственных товаров взамен импортных

В Кировской области появится муниципальное образование «под фармпроизводство». Об этом заявил губернатор Кировской области Игорь Васильевв ходе специального пресс-тура «Открытая экспертиза», который был организован в рамках участия «Нанолек» в национальной премии в области импортозамещения и трансфера технологий «Приоритет». По итогам знакомства экспертов с производством на площадке прошла пресс-конференция. Игорь Васильев, резюмируя увиденное на предприятии, подчеркнул: «Во время тура по производственной площадке мы заметили одну важную особенность: на предприятии работают, главным образом, выпускники кировских вузов: Медицинский университет, Политехнический институт. Работа им нравится».

В этой связи губернатор отметил важную вещь: когда появляются вот такие современные высокотехнологичные предприятия, надо вокруг них создавать источники правильной, грамотной современной инфраструктуры. Жилье, транспорт, студенческий кампус.

«Мы сформулировали поручение о создании на территории Кировской области такого муниципального образования. Подобная практика есть в соседнем Татарстане, есть во Франции, знаменитый пример Sanofi — площадка, где сосредоточены производственные, научные ресурсы. И вот теперь мы подобный проект сделаем на территории Кировской области», — резюмировал Игорь Васильев.

Все участники пресс-конференции поддержали и подхватили эту мысль. Было справедливо отмечено, что импортозамещение — это не только производство собственных товаров взамен импортных. Говоря об импортозамещении, очень важно создать условия для людей, которые на этих производствах работают сейчас, и тех, кто придет сюда работать в будущем.

«Фарма выросла именно благодаря тому, что был создан достойный уровень производства, возможность образования, и социальные условия. Чем выше уровень образования, тем выше требования к социальным условиям. И такие компании как Нанолек становятся драйвером — они вокруг себя собирают лучших людей, лучшие силы и стараются сделать образец, эталон, так, как это должно быть», — подчеркнул Игорь Васильев.

Он напомнил простую истину: все люди делятся на две категории — на тех, кто ищет где лучше, и тех, кто создает достойные условия своими руками. «Нанолек — пример того как можно сделать в конкретной области достойное предприятие. Сейчас мы вокруг него начнем создавать био-фармацевтический кластер, а вокруг него уже социальную инфраструктуру, образовательные проекты».

Игорь Васильев отметил, что Кировская область, будучи не самым богатым регионом России, смогла стать лидером по многим направлениям. Здесь, например, одной из первых в стране, реализуется проект цифровизации службы скорой помощи, развивается система лекарственного возмещения. «Мы будем продолжать работать в этом направлении. Надо объединить усилия в социальном, образовательном, медицинском направлении. Создать условия, чтобы работать в России было интересно, а жить — комфортно».

Министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев обратил внимание ещё на один важный аспект — завод Нанолек — это 650 рабочих мест. «И это не Киров, не Кирово-Чепецк. Это Оричский район, Стрижевское сельское поселение. И здесь работает предприятие мирового уровня. И не надо бояться, что кто-то поедет работать или учиться в другие места. Главное, чтобы, получив в других местах новые знания, новый опыт, люди возвращались сюда», — отметил г-н Черняев.

А председатель правления Ассоциации фармацевтических производителей ЕАЭС Дмитрий Чагин в своем выступлении подчеркнул, что сегодня российская фармотрасль уже научилась делать все. И мы говорим не просто об импортозамещении, а об импортоопережении: с такими людьми, предприятиями мы способны выполнить самые амбициозные задачи.

«Это новая формация людей — образованные и передовые, ориентируются в новых технологиях. Фарма — крутая отрасль. Она стала примером для многих других отраслей — химической промышленности, косметики, парафармацевтики. Сила притяжения завода Нанолек — при колоссальном уровне вложений, этого никто не боится. Все понимают, что это большой, долгий, планомерный процесс», — подчеркнул Дмитрий Чагин.

Особого внимания заслуживает то, что это в данном случае происходит не в Москве и Петербурге, а в регионе. Это значит, российские территории понимают важность и правильность планомерного развития. «На состоявшемся в июне Петербургском международном экономическом форуме были подведены итоги импортозамещения. На мой взгляд, главный итог в том, что деньги, налоги с этих предприятий остаются в стране, развиваются лаборатории, появляются новые рабочие места, совершенствуется инфраструктура, приходят новые люди. В 2018 году на трастузумаб цена была снижена на 65%, охват лечения населения увеличился на 68%. Это означает, что мы можем дать качественные лекарства большему количеству людей», — констатировал Дмитрий Чагин.

Эксперт отметил позитивную закономерность — импортозамещение в России касается не только столиц: «Есть системный подход со стороны руководства региона — создание научного города. А это серьезный посыл перспективным специалистам: ты молод, амбициозен, и здесь ты найдешь все, что тебе необходимо. Люди поняли, что в Кирове есть возможности для самореализации. Мы рассчитываем, что в скором времени здесь будут проходить олимпиады по химии, на предприятии откроются кафедры вузов. И сюда будут привозить студентов на занятия. А ведь это самая лучшая мотивация — видеть на производстве того, с кем ты ещё вчера ходил по школьным коридорам. Какая зарплата, какие возможности. Такие примеры уже есть в Петербурге, во Владимирской области».

Губернатор Игорь Васильев высказанные идеи поддержал и, со своей стороны, подтвердил готовность и заинтересованность сотрудничать с Петербургским фармацевтическим кластером.

gmpnews