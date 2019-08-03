В Минпромторге Татарстана обозначили основную цель создания Международного медкластера

В Минпромторге Татарстана состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросам развития медицинской и фармацевтической промышленности в Республики Татарстан под председательством министра промышленности и торговли РТ Альберта Каримова.

В начале заседания министр обозначил основную цель создания Международного медицинского кластера (ММК) – это обеспечение доступности лучших мировых традиционных медицинских практик для населения и легализация деятельности зарубежных клиник, предоставляющих эти услуги в России в настоящее время.

Альберт Гайфуллин, генеральный директор ООО «ФармМедПолис», презентовал концепцию проекта ММК РТ с учетом плана развития территории ОЭЗ «Иннополис» — стратегического партнера проекта.

«На данном этапе достигнуты соглашения с Пекинским университетом китайской традиционной медицины, Академией наук китайской традиционной медицинской провинции Сычуань и с Советом по содействию экспорта фармацевтической продукции из Индии. Суть международного медицинского кластера, если говорить кратко, такова, что здесь появится возможность получать лучшие инновационные достижения медицины других стран», — отметил Альберт Гайфуллин.

Так, на площадке ОЭЗ «Иннополис» планируется создать клинический центр, биотехнопарк и производственно-складской комплекс. В качестве пилотных проектов предусмотрено создание центра китайской традиционной медицины и аюрведической клиники.

Напомним, инициаторами проекта являются Минпромторг РТ совместно с ООО «ФармМедПолис». Проект федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «О международном медицинском кластере и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» уже был рассмотрен и одобрен Госсоветом РТ.

Реализация такой инициативы будет способствовать привлечению инвестиций из стран БРИКС и ШОС, росту образовательной деятельности и туризма в сфере здравоохранения, трансферу медицинских технологий и развитию международного сотрудничества.

В ходе обсуждения первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев подчеркнул:

«Создание международного медицинского кластера будет способствовать появлению новых прорывных медицинских технологий у нас. Однако мы считаем важным то, что структура и опыт наших медицинских организаций должна быть вовлечена и использована в этом проекте».

gmpnews