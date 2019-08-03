В производство дозиметрических комплексов для лучевой терапии инвестируют 31 млн рублей В Минпромторге Татарстана обозначили основную цель создания Международного медкластера » Росздравнадзор изымает из обращения фальсифицированный Мирамистин® Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) на основании сведений, предоставленных ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» Росздравнадзора (филиал города Ростова-на-Дону), информирует о необходимости изъятия фальсифицированного лекарственного препарата «Мирамистин®, раствор для местного применения 0,01% 150 мл, флаконы полиэтиленовые (1), в комплекте с насадкой-распылителем, пачки картонные» серии 3441117, на упаковках которого указан производитель ООО «ИНФАМЕД К» (Россия). О приостановлении реализации указанной серии лекарственного препарата субъекты обращения лекарственных средств информированы письмом Росздравнадзора от 22.03.2019 №01И-788/19. Изъятию и уничтожению в установленном порядке подлежат упаковки указанной серии лекарственного препарата, имеющие отличительные признаки фальсификации: «описание» — у фальсифицированного препарата жидкость, не пенящаяся при встряхивании;

— у фальсифицированного препарата жидкость, не пенящаяся при встряхивании; «подлинность» — фальсифицированный препарат не отвечает установленным требованиям;

— фальсифицированный препарат не отвечает установленным требованиям; «упаковка» — на флаконе имеется различия в шрифте в объемной надписи INFAMED (буква D), также различаются объемные знаки на дне флакона, помимо этого есть различия в спиральной резьбе для навинчивания крышки;

— на флаконе имеется различия в шрифте в объемной надписи INFAMED (буква D), также различаются объемные знаки на дне флакона, помимо этого есть различия в спиральной резьбе для навинчивания крышки; «маркировка» — на этикетке выявлен различный шрифт цифр переменных данных (номер серии и срок годности). gmpnews