В производство дозиметрических комплексов для лучевой терапии инвестируют 31 млн рублей

30 июля в рамках заседания экспертного совета Особой экономической зоны технико-внедренческого типа Московской области 5 компаниям были торжественно вручены свидетельства, удостоверяющие регистрацию лиц в качестве резидентов, среди которых и ООО «Лаборатория РТИ».

Заместитель Председателя Правительства Московской области Вадим Хромов поздравил представителей компаний и рассказал, что «Лаборатория РТИ» на площадях в 270 квадратных метров займется разработкой и производством дозиметрических комплексов для обеспечения процесса лучевой терапии. При разработке продукции предполагается научно-техническое сотрудничество с компанией IBA Dosimetry (Германия), а также с дистрибьюторами, которые занимаются реализацией медицинского оборудования.

В числе покупателей высокотехнологичных комплексов – Российский онкологический центр им. Н.Н. Блохина, Лечебно-реабилитационный центр Минздрава РФ, Онкологическая клиника МИБС в Санкт-Петербурге, а также федеральная сеть центров ядерной медицины «ПЭТ-Технолоджи».

Объем инвестиций в проект составит 31 млн руб., будет создано 12 рабочих мест.

gmpnews