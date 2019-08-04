ТОП-10 онлайн-аптек: в редакцию доставили все, кроме кокаина

«Вы все еще покупаете феназепам по рецепту? Тогда мы идем к вам!», — такой должна быть реклама онлайн-аптек, доставляющих лекарства. Пока депутаты думают разрешить или ограничить доставку препаратов, сервис давно и успешно работает. Чтобы узнать насколько серая зона нелегальных доставок охватила Москву, редакция решила провести контрольную закупку рецептурных препаратов во всех московских онлайн-аптеках.

Аптеки без границ

Есть ли дно у нелегальных онлайн-продаж? Мы не смогли его нащупать даже после десяти заказов и десятков полученных препаратов. Нам привезли и отдали без рецептов феназепам, золофт, кеторол и многое другое. Мы не смогли заказать только метродол и кокаин. Их не было в аптечном ассортименте.

Онлайн-аптек с доставкой оказалось больше десяти только в Москве. На всех сайтах, где была указана функция «Доставка», мы делали заказ. И сервис нас радовал. На одном из сайтов заказ не регистрировался, но после звонка менеджер его быстро оформил. Почти никто не спрашивал рецепт, а когда интересовались, довольствовались устным ответом – «Есть рецепт».

Уровень сервиса нас порадовал. «Ваш заказ сформирован, курьер сможет доставить завтра. В какое время вам удобно?», «Курьер подъехал. Вы не можете сегодня забрать? Тогда курьер прибудет завтра».

Такая забота о клиенте объясняется тем, что отпущенный по чеку товар не подлежит возврату. Интересная ситуация у нас сложилась с одной онлайн-аптекой, которая имеет несколько обычных аптек по Москве. Мы сделали заказ, а затем отказались от него, решив пойти во все тяжкие и заказать без рецепта феназепам и золофт. После повторного звонка, менеджер сообщил, что привезти феназепам не смогут — отпуск по рецепту из аптеки. На вопрос – «Почему ранее согласились привезти другие рецептурные препараты?», к телефону подошел другой сотрудник и объяснила «политику партии»:

«Вы сделали заказ, а потом отказались от него, поэтому мы заносим вас в черный список, и не будем принимать новые заказы. Нам расплачиваться за ваш заказ». Узнав, что я готов исправиться, забрать оба заказа и стать постоянным клиентом, отношение моментально изменилось – феназепам, который минуту назад кончился, нашелся вновь (был в просроченной брони). Готовность доставлять на дом, провизор пояснил так: «Мы идем на встречу постоянным клиентам».

Интересно, что ряд онлайн-аптек выделяет препарат кеторол, как единственно недопустимый к выдаче без рецепта. Как признался по телефону один их менеджеров «произошли какие-то изменения с наркотическими препаратами и теперь рецепт забирают». «У нас была проверка и мы еле откупились», — признается менеджер по телефону, объясняя отказ доставить кетороло. Тем не менее, мы смогли получить из других аптек не одну пачку этого лекарства.

Фармритейл действительно проявляет гибкость и готовность оперативно менять состав заказа и время доставки. Сказалась и летняя пора. В июне-июле продажи в аптеках значительно упали.

Помимо психотропных препаратов, мы покупали рецептурное противозачаточное – «Эскапел». Он может эффективно прервать зачатие уже после полового акта, если его принять в течении 24-48 часов. Препарат популярен у подростков, тем более, что в аптеках его неформально относят к безрецептурным. После доставки, мы позвонили и спросили: «Почему доставляют и не спрашивают рецепт?». Менеджер удивился, что препарат относится к рецептурным и обещал уточнить. Через 10 минут телефон зазвонил вновь, и сервис по доставке лекарств в моих глазах поднялся до сервиса пятизвездочных отелей: «Вы правы – препарат рецептурный. Но мы входим в положение клиентов, идем им на встречу, понимая, что Эскапел требуется срочно». Остальным рынкам можно поучиться столь целевому подходу к клиенту и его заказу.

Депутаты за доставку

Возможно, депутаты сами не раз заказывали лекарства на дом, и поняли, что сервис готов к принятию закона, а цифровая инфраструктура созрела. Многие бизнесмены и директора признаются, что покупают лекарства с доставкой. Это значит, нелегальные аптеки внесли немалую лепту своей пропагандой в принятие закона об онлайн-торговле. Эволюционная ситуация созрела: низы не хотят жить по-прежнему, а верхи могут изменить закон.

Как сообщил «ФВ» член комитета Госдумы по охране здоровья депутат Александр Петров, закон об интернет-торговле должен решить вопрос нелегальной продажи и доставки лекарственных препаратов:

«Журналисты «ФВ» еще раз подчеркнули остроту проблемы, сделав контрольную закупку лекарств, которые подлежат выдачи только по рецептам, в том числе сильнодействующих препаратов. Мы обязаны за время осенней сессии в Госдуме законодательно решить вопрос дистанционного отпуска не только безрецептурных препаратов, но и ряда категорий рецептурных лекарств. Большинство рецептурных препаратов можно будет продавать через интернет. Госдума опаздывает с принятием закона о дистанционной торговле».

У законотворцев не остается вариантов, поскольку отсутствие сурового наказания за доставку ведет к повальному нарушению. Онлайн-аптека, словно многоголовая гидра – зарубишь один сайт, на его месте появится новый.

Онлайн-гидра

В ходе закупок удалось выяснить, что у ряда юридических лиц, продающих лекарства, несколько сайтов. Их число может достигать десятков. Когда одни сайты закрывают за нелегальную торговлю, открываются другие. Доставлять лекарства могут даже с онлайн-магазинов косметики. Чтобы обезопасить себя, аптечные организации сообщают в конце оформления заказа о доставке только льготным категориям граждан. Причем, на одних сайтах галочка о принадлежности заказчика к этой категории уже стоит и не убирается, а на других ее можно поставить для продолжения оформления.

«В фармсообществе сложился миф, что если взять у покупателя подтверждение принадлежности к льготной категории, спросить о наличие рецепта по телефону, то это снимет ответственность с аптеки за безрецептурный отпуск и доставку. Но это не правильное толкование правовых норм,- поясняет «ФВ» руководитель практики «Корпоративное и медицинское право» юридического бюро «Аронов и Партнеры» Михаил Варюшин. — Доставка для льготных категорий изначально ориентирована на сотрудников социального обеспечения, доставляющих этой группе на дом различные товары повседневного спроса».

На сегодня, вся борьба с дистанционной торговлей сводится к охоте за сайтами, отмечает юрист.

«Проще ограничить доступ к информационному ресурсу, чем привлечь к административной или уголовной ответственности компанию. Необходимо разрешить онлайн-торговлю безрецептурных препаратов, а затем перейти к вопросу о доставке рецептурных лекарств. Поскольку сегодня рецепт может быть оформлен в электронном виде», — считает Михаил Варюшин.

Эксперты признают, что закон не поспевает за реалиями жизни, лежа под сукном с 2017 года. При этом, по признанию курьеров, некоторые аптеки доставляют лекарства уже 10 лет. «Я работают курьером пять лет, и до меня коллеги пять лет доставляли», — делится опытом при контрольной закупке пожилой мужчина-курьер. Они не спрашивают рецептов, поясняя, что заказ сформировал фармацевт в аптеке, а значит он и определил легальность доставки.

Многие курьеры подтвердили, что относятся к аптечным организациям, а не сторонним фирмам по доставке. Как удалось выяснить редакции, почти все юрлица имеют лицензию на розничную торговлю лекарствами. Из всех компаний, у которых мы делали заказы, только у одного юридического лица мы не нашли лицензию — ООО «Вестафарм». Юрлицо образовано в июне 2019 года, согласно данным СПАРК-Интерфакс. Деятельность компании – «вспомогательная прочая, связанная с перевозками». Гендиректор — Айнура Айтбаева.

«На сегодняшний день контролирующие органы все еще ограничены в праве проводить контрольную закупку, которая позволила бы ловить за руку нарушителей», — объясняет исполнительный директор Аптечной гильдии и Национальной фармацевтической палаты Елена Неволина.

— Вам привезли и отдали без рецепта феназепам, хотя рецепт аптечная организация должна хранить три месяца у себя. Почему возможны такие нарушения? Вводят одну норму, не отменив предыдущую. Они накладываются и не возможно полноценно применять поправки в интересах потребителя при контроле. Получается всегда есть лазейка. К тому же, не эффективно взваливать всю ответственность по контролю на Росздравнадзор, поскольку всего 5% от всех аптек подлежать ежегодному контролю».

Нас рать

Если у обычных фармритейлеров один сайт и сеть офлайн аптек, то в сумеречной зоне царит Зазеркалье. Так у ООО «Алтея» (ИНН 9715328036) порядка 2-4 сайтов и одна аптека (курьеры сказали, что она называется «Фарм-Экспресс») на ул. Бориса Галушкина, 9. Вероятно, название осталось от закрытой по этому адресу ООО «Фарм-Экспресс», принадлежащей Инне Мулялиной. Возможно аптек больше, но все курьеры уверены, что аптека одна, а вот сайтов несколько. «На каком из сайтов вы заказывали?», — спрашивают меня при доставке. Так получилось, что заказали мы на трех сайтах, после чего выяснилось, что ведут они к одной компании ООО «Алтея», где собственник Константин Смирнов. Можно сделать заказ на aptekanomer1.ru, 9800000.ru или на сайте фарм-м.ру. А еще за «Алтеей» числится сайт kremkosmetika.ru, где тоже есть лекарства на заказ.

Давайте посмотрим, что из себя представляют компании, занимающиеся доставкой.

Негласным лидером по многоликости и маркетингу стала ООО «Алтея» г-на Смирнова. Юрлицо действует с ноября 2018 года. В июне 2019 г-н Смирнов и Александр Купырев открыли еще одно юрлицо — ООО «Маранта», которая также занимается продажей лекарств.

ООО «Диалог» возглавляет Ольга Давыдова. Правда, у нее несколько таких юрлиц со схожим названием для торговли лекарствами. Расположены они по адресам: Москва ул. Авиамоторная 6 стр 2 и стр 20, а также в городе Балашиха. Помимо массы юрлиц на тему «Диалог»: «Диалог Запад», «Диалог Север», «Диалог Столица», госпожа Давыдова владеет на пару с неким Сергеем Каграмановым предприятием по производству фармсубстанций ООО «Фарммедтрейд». О г-не Каграманове известно, что ранее он числился священнослужителем в Общине церкви Христиан Адвентистов седьмого дня г. Каменногорска Выборгского района Ленинградской области. На сегодняшний день является совладельцем семи юрлиц, занимающихся фармацевтической деятельностью. В том числе оптовой компанией ООО «Фармпрогресс».

ООО «Лекарьфарм Райниса» возглавляет Маргарита Кабаева. Она владеет восьмью ООО «Лекарьфарм» — офлайн аптеки в разных районах Москвы. Совладельцем ООО «Лекарьфарм Райниса» выступает Рафаэль Мовсесов, бенефициар еще одного юрлица ООО «Эпос», ведущего розничную торговлю лекарствами в Северной Осетии.

ООО «Еврофарм» владеет Анна Согомян. У нее 13 сайтов, из которых активны только три: evropharm.ru, lekfarm.ru, narod-apteka.ru. Они зарегистрированы в Латвии и Франции. ООО «еАптека» возглавляет Антон Буздалин. В ООО «Южная Пальмир» бенефициаром выступает Валерий Ляндин, который владеет пятью юрлицами. ООО «Здоровье центр» принадлежит Кириллу Мощенкову и Татьяне Токаревой. Их предприятие по розничной торговле лекарствами показало выручку в 73,4 млн руб и отрицательную прибыль по итогам 2017 года. А вот сайт, зарегистрированный на это юрлицо, занимается продажей не лекарств, а косметики одного известного бренда. Редакция же делала заказ на сайте internet-apteka.ru.

Пионеры у черты

Всех этих фармритейлеров, осваивающих интернет-продажи, объединяет не стремление нарушать закон, а понимание рыночных трендов. Они лишь пытаются выжить на сжимающемся рынке и снизить издержки. Виноваты ли они, что депутаты запаздывают с законом? Эксперты отмечают, что аптечные организации де факто готовы к такой торговле.

«Разрешение продавать лекарства в интернете должны получать только офлайн аптеки, которые имеют соответствующую лицензию на розничную фармацевтическую деятельность, — считает директор по развитию RNCPharma Николай Беспалов. — Контроль за их деятельностью в отношении закупки и хранения товара построен относительно неплохо. И легализация онлайн продаж не усложнила бы ситуацию с контролем, а наоборот добросовестные игроки заметно бы потеснили теневой сегмент».

Для эффективного контроля за оборотом рецептурных лекарств необходимо повсеместно внедрять электронный рецепт, а не ограничиваться Москвой.

«Единственное слабое место онлайн модели — вопрос консультации потребителя и наличие врачебной рекомендации (рецепт). «Но эти проблемы сейчас ровно никак не решены и в рамках разрешённых офлайн аптек», — говорит г-н Беспалов. — И решать их надо не в применении к онлайн, а именно в масштабе всей отрасли. В том числе за счёт формирования инструментария электронных рецептов. Очевидно, что потребитель может получать качественную консультацию по препаратам по телефону или черезс сайт при заказе».

На протяжении всего времени подготовки материала, мы посылали запрос, пытались связаться с Минздравом для получения оценки, сложившейся ситуации. Пресс-служба министерства так и не вышла на связь с редакцией. Вероятно, этот вопрос основной регулятор фармотрасли не считает для себя важным.

Денис Кунгуров

pharmvestnik