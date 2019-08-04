Разработан типовой договор о взимании платы ‎за предоставление кодов маркировки

Минпромторг России разработал типовую форму договора взимания платы за предоставление кодов маркировки. Документ опубликован на портале regulation.gov.ru для общественного обсуждения, которое продлится до 16 августа 2019 г.

Проект приказа Министерства промышленности и торговли Российской Федерации «Об утверждении типовой формы договора взимания платы за предоставление кодов маркировки» разработан в целях реализации положений Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2018 № 1556 «Об утверждении положения о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения», постановления Правительства Российской Федерации от 8 мая 2019 г. № 577 «Об утверждении размера платы за оказание услуг по предоставлению кодов маркировки, необходимых для формирования средств идентификации и обеспечения мониторинга движения товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, а также о порядке ее взимания».

Проект приказа разработан в целях установления порядка взимания платы за предоставление кодов маркировки. Предоставление кодов маркировки осуществляется оператором государственной информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения при условии их оплаты участником до внесения в соответствующую информационную систему сведений о нанесении кода маркировки.

Согласно документу, размер платы за оказание услуг по предоставлению Кодов маркировки составляет 50 копеек за 1 Код маркировки, без учета налога на добавленную стоимость (НДС). НДС в размере, предусмотренном налоговым законодательством Российской Федерации, уплачивается сверх стоимости одного Кода маркировки. Расчеты по Договору осуществляются в рублях Российской Федерации.

Оператором не взимается плата за оказание услуг по предоставлению Кодов маркировки для лекарственных препаратов для медицинского применения, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения, предельная отпускная цена производителя которых не превышает 20 рублей.

gmpnews